Impôts : que faire en cas de difficulté de paiement ?

En cas de coup dur financier, régler son impôt sur le revenu, sa taxe d'habitation ou encore sa taxe financière peut s'avérer compliqué. Des solutions existent cependant pour y faire face, notamment dans l'hypothèse où un règlement serait tout simplement impossible.

Via son espace particulier sur le site impots.gouv.fr, il est en effet possible de réclamer un délai de paiement. Une solution sans ordinateur existe également, en contactant directement votre centre des finances publiques et en remplissant préalablement un questionnaire qui peut être retrouvé ici.

En cas de refus, il est possible de contacter le conciliateur fiscal par courrier ou e-mail pour obtenir des explications. En principe, tout retard de paiement sur une imposition entraîne une majoration de 10%. "Le comptable de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) compétent peut accorder à titre gracieux des remises totales ou partielles de la majoration de 10%", précise cependant l'administration fiscale.