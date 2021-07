Impôts 2021 : les 4 dates à ne pas manquer cet été

Les Français ont terminé de déclarer leurs impôts sur le revenu au titre de l'année 2020. De fin juillet à mi-septembre vous devez rester vigilants. Régularisation, avis d'imposition, télécorrection, derniers paiements... Découvrez les dates à ne pas manquer cet été.

Les vacances d'été sont l'occasion pour l'administration fiscale d'effectuer la traditionnelle "régularisation de l’impôt sur le revenu". Si vous avez le droit à une restitution de réductions ou crédits d’impôt, par exemple, ce remboursement sera effectué par virement sur votre compte bancaire. Il interviendra, dans la plupart des cas, soit le 20 juillet soit le 6 août 2021, selon les indications du ministère de l'Économie.

En revanche, si vous avez mal déclaré vos revenus, le montant à payer sera directement prélevé sur votre compte bancaire à partir du 27 septembre 2021, en une fois s’il est inférieur ou égal à 300 €, ou en 4 fois s’il est supérieur à 300 €. Pour savoir si vous êtes concernés, vous devez vous connecter sur votre espace personnel www.impots.gouv.fr.

26 juillet : avis d'imposition

Si vous bénéficiez d'un remboursement ou si vous n'avez aucun montrant à payer, vous recevrez votre avis d'imposition dans votre espace particulier sur internet à partir du lundi 26 juillet jusqu'au 6 août. En revanche, si vous avez une somme à payer, vous le recevrez entre le 30 juillet et le 6 août.

Pour ceux qui ont choisi de conserver un avis d'imposition en version papier, il arrivera dans votre boîte aux lettres en le 30 juillet et le 7 septembre si vous bénéficiez d'un remboursement, entre le 4 août et le 7 septembre si vous n'avez plus rien à payer et entre le 5 août et le 1er septembre s'il vous reste quelques chose à payer.

4 août : correction

Après l'envoi des avis d'imposition, vous aurez la possibilité à partir du 4 août de corriger ou rectifier certaines données. En effet, la Direction générale des Finances publiques ouvre à cette date une rubrique dédiée sur votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr. Cet outil sera disponible jusqu’à la mi-décembre, a confirmé la DGFiP à MoneyVox.

15 septembre : régularisation

Si vous avez refusé de communiquer votre RIB à l'administration fiscale, la date limite de paiement est fixée au 15 septembre pour régulariser le "montant restant à payer" ou régler l'impôt sur la fortune immobilière. Si vous payez en ligne, vous avez jusqu'au 20 septembre. Le prélèvement bancaire sera effectué le 27 septembre.