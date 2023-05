Impôt sur le revenu : combien rapporte-t-il vraiment ?

La campagne de déclaration des revenus de 2022 a été lancée le 13 avril dernier. Les contribuables français peuvent ainsi compléter leur déclaration préremplie sur le site impots.gouv.fr jusqu'au 25 mai s'ils habitent un département numéroté de 01 à 19 ou à l'étranger, jusqu'au 1er juin s'ils résident dans un département numéroté de 20 à 54, et jusqu'au 8 juin pour les départements numérotés 55 et au-delà.

L'impôt sur le revenu a été mis en place par la loi de finances du 15 juillet 1914. Donc à l'occasion de la Première Guerre mondiale. À sa création, il servait à financer l'effort de guerre. Fondement de la justice sociale français, la progressivité a été mise en place dans les années 1920, faisant varier le taux d'imposition en fonction du montant des ressources déclarées.

Aujourd'hui, seuls 45% des Français payent cet impôt. Alors que la proportion de foyers payant l'impôt sur le revenu déclinait, un autre impôt sur le revenu est monté en puissance : la CSG, la Contribution Sociale Généralisée, qui s'applique à tout le monde, de manière non progressive.



Il rapporte 85 milliards d'euros à l'État

L'impôt sur le revenu rapporte désormais 85 milliards d'euros à l'État, contre 130 milliards pour la CSG ou 100 milliards pour la TVA. Cet impôt n'est donc pas la ressource principale des caisses de l'État, même s'il impacte fortement ceux qui le paye, puisque le taux le plus fort s'élève à 49 %, car une surtaxe s'applique pour les revenus supérieurs à 500.000 euros par an et par personne.

Véritable objet politique économique en France, il s'agit d'une forme "d'impôt sur les riches", qui permet une juste redistribution des ressources entre les foyers les plus aisés, et ceux en difficulté. En effet, seuls 10 % des foyers payent 72 % du produit de cet impôt sur le revenu, qui, une fois récolté, est redistribué en prime d'activité aux actifs les plus précaires.

