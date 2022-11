Immobilier : quels taux d'intérêts prévus en 2023 ?

Devenir propriétaire d'un appartement ou d'une maison devient de plus en plus difficile en raison de la remontée spectaculaire des taux d'intérêts, qui atteignent 2 % cette année et pourraient augmenter jusqu'à 3 % en 2023. Par exemple, si un locataire souhaite devenir propriétaire, il doit passer par sa banque pour connaître sa capacité d'emprunt.

"Sur 20 ans, vous pouvez emprunter 200.000 euros", aurait dit un banquier en 2021. En effet, avec des taux d'intérêts extrêmement bas, d'à peine 1 %, le locataire aurait pu s'offrir un trois pièces de 57 m² à Angers. Si cette même situation se présentait en mars 2023, le locataire, avec les mêmes revenus, se verrait proposer un taux à 3 %, selon le courtier de meilleurtaux.com.

La personne ne pourrait donc emprunter que 165.000 euros, soit 35.000 euros de moins que deux ans plus tôt. Avec cette somme, le nouveau propriétaire pourrait s'acheter 47 m² au maximum. Concrètement, pour un acquéreur, la remontée des taux d'intérêts peut entraîner la disparition d'une chambre, d'une terrasse ou d'un bout de jardin.

