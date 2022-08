Crédit immobilier : faut-il prendre un courtier ?

Il peut vous arriver d'avoir à négocier avec votre banquier l'offre la plus intéressante pour votre crédit immobilier. Mais, pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de décrypter les offres en question. Pour ne pas prendre de risque, ou vous faciliter les démarches, il est possible de passer par un courtier.

Le courtier est un intermédiaire entre vous et la banque. Il vous permet, contre rémunération, d'obtenir le crédit le plus avantageux pour votre profil. Pour Maître Anne-Claire Moser, "prendre un courtier, c'est sans doute un choix pertinent". Mais alors pourquoi ?

Comme le rappelle Anne-Claire Moser, "ça a évidemment un intérêt quand on sait que les crédits immobiliers, on en sollicite de plus en plus, que l'offre est pléthorique et qu'on ne sait pas forcément où aller et ou aller."



"Gagner en sérénité"

Le rôle du courtier "est multiple", comme l'explique l'avocate : "Il accompagne le client dans la recherche d'un emprunt immobilier, il l'aide à déterminer ses besoins de financement, ensuite, et c'est ultra important, sa capacité de financement. Il analyse sa situation familiale, professionnelle financière et il cherche la meilleure solution possible. Mais le courtier va aussi assister le client dans la constitution du dossier de financement."

Est-ce avantageux au final ? "Oui", pour Maître Anne-Claire Moser, "parce que vous allez gagner du temps, parce que vous allez faire des économies à long terme et surtout parce que vous allez gagner en sérénité."

