Au moment de se rendre à la banque pour y demander un crédit immobilier, mieux vaut avoir en tête quelques questions qu'on ne manquera pas de vous poser avant de vous prêter le moindre centime. Quels sont justement les critères à connaître pour l'emprunteur ?

La législation sur les prêts immobiliers s'applique à tous les prêts, quelle que soit leur forme. Portant sur les opérations immobilières suivantes l'acquisition d'un bien immobilier ou le financement relatif à leur construction. Plusieurs lois ont été institué afin d'encadrer ces opérations et de protéger l'emprunteur.

En ce qui concerne l'offre, depuis le 1ᵉʳ octobre 2016, les banques ont l'obligation de remettre une FISE, c'est à dire la Fiche d'Information Standardisée Européenne, aux emprunteurs ainsi qu'à leurs cautions (si caution il y a). Il s'agit du document d'information précontractuel obligatoire qui mentionne 15 informations importantes, notamment l'identité des parties, la nature du prêt, l'objet et les modalités du prêt et de la mise à disposition des fonds, le tableau de remboursement (distinguant capital et intérêts)...

