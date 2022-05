Immobilier : pourquoi les taux vont continuer d'augmenter

Si vous avez des projets immobiliers, c'est maintenant, car sous l'effet de l'inflation, les taux augmentent brutalement. Le taux est actuellement d'environ 1,5% sur 20 ans alors qu'on était à 1% il y a six mois. Et ce n'est sans doute pas fini.

Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com, assure que l'"on va avoir des taux à 2% d'ici à l'été, très clairement. (...) On revient en fait au niveau de 2016 (...) c'est très rapide parce qu'on a rarement des hausses aussi franches et aussi nettes.", explique-t-elle.

D'après Maël Bernier, il y a deux facteurs. D'abord, "il y a un facteur qui s'appelle l'inflation qui repart très nettement. Et puis le deuxième élément, c'est la hausse des taux directeurs. C'est-à-dire que les banques, elles-mêmes aujourd'hui, se financent à des taux beaucoup plus élevés. Une hausse des taux, ça veut dire que vous empruntez moins, ou si vous empruntez autant, vous allez rembourser plus tous les mois. Donc clairement, c'est une mauvaise nouvelle pour les emprunteurs", a-t-elle déclaré.

