Les conseils de Stéphane Plaza pour changer vos fenêtres

Intéressons-nous à nos fenêtres et à nos envies de changement. Avant d'acheter une nouvelle fenêtre, vous pouvez opter pour une simple rénovation. Une nouvelle menuiserie viendra prendre place sur l'ancienne dormant, la partie fixe de la fenêtre. Les coûts seront alors moins élevés.

En cas de dépose totale de l'ancienne fenêtre, les travaux seront plus onéreux et d'une plus grande ampleur, hormis le fait de devoir changer toute l'ancienne menuiserie. Il sera peut-être nécessaire d'effectuer de menus travaux de maçonnerie sur des maisons très anciennes et sera peut-être pas possible d'utiliser les fenêtres de dimensions standards. Des éléments sur-mesure seront nécessaires, ce qui représente des coûts supplémentaires.

Si cela entraîne une modification de façade ou si vous en profitez pour agrandir vos ouvertures, cela peut demander d'éventuelles autorisations de travaux. Une déclaration préalable de travaux en mairie est alors obligatoire. À réception, la mairie dispose d'un mois pour s'opposer à vos travaux. Si on ne reçoit rien, on fait les travaux, alors on rentre dans le dur.

Différents types d'ouverture

L'ouverture battante, c'est la fenêtre classique à un ou deux battants, le plus fréquemment appelée fenêtre à la française, avec ouverture vers l'intérieur. Mais en cas de besoin, elle peut aussi être à l'anglaise, avec ouverture vers l'extérieur.

L'ouverture oscillante aux battants s'ouvre soit en grand comme une battante classique ou de manière réduite, avec un volet qui bascule. Elle est parfaite pour les pièces à aérer fréquemment, comme la cuisine ou la salle de bain. L'ouverture coulissante, elle, propose une bonne isolation et offre un gain de place dans la pièce.

Différents matériaux

L'aluminium, à partir de 150 euros, est adapté aux grandes fenêtres et aux baies vitrées. Beaucoup de couleurs sont disponibles. Peu d'entretien, recyclable et résistant aux intempéries. L'inconvénient, il est toujours moins efficace pour l'isolation phonique et surtout, adapté aux maisons récentes.

Le bois, à partir de 250 euros, est esthétique et chaleureux. Excellente isolation thermique et acoustique, un large choix de teintes et de finitions. Son inconvénient : il est assez onéreux et nécessite un entretien régulier. Vient ensuite le PVC, à partir de 120 euros. Avantages : sa durabilité et une bonne isolation acoustique et thermique. Aucun entretien et peu coûteux. Il n'est toutefois pas forcément esthétique et propose peu de choix de couleurs. C'est le matériau le plus fréquemment utilisé, car le moins cher.

Le mix bois aluminium, à partir de 300 euros, est le plus cher. Les avantages du bois et de l'aluminium s'additionnent : durabilité, large choix de coloris, sécurité renforcée et pas d'entretien extérieur grâce à l'aluminium. En revanche il est beaucoup plus cher que les autres.

Différentes aides et primes

Pour vous aider à changer de fenêtre, il existe un large choix d'aides et de primes. L'éco-prêt à taux zéro peut monter à 7.000 euros. MaPrimeRénov', accessible sous condition de ressources, est plafonnée à 30.000 euros.



Sans oublier qu'en fonction de votre lieu de vie, certaines collectivités locales offrent des subventions.