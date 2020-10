Immobilier : il risque la rue car la maison qu'il vient d'acheter est inhabitable

publié le 27/10/2020 à 11:49

Stéphane achète une maison le 5 décembre 2019 au prix de 308.000 euros. Quelques jours après, en souhaitant réaliser des travaux, il découvre de nombreux vices cachés. De l’eau coule du toit, la charpente est imbibée d’eau, moisie par l’humidité. Après les premières intempéries, un dégât des eaux vient même inonder la salle de bain et le salon…

Pourtant, Stéphane avait assuré ses arrières après la première visite, lors de laquelle il avait repéré quelques traces d’humidité : sur le compromis puis l’acte de vente, il est noté que "les vendeurs attestent que les réparations inhérentes aux différentes fuites d'étanchéité du toit et de plomberie notamment ont été effectuées. La charpente n’est pas attaquée et ne nécessite aucune intervention". Il décide alors de faire réaliser une expertise. Le constat est accablant. L'expert écrit : "La maison souffre d’un péril grave et imminent et j’interdis à quiconque d’y pénétrer".

Après cela, Stéphane fait réaliser des devis : il y en aurait pour 65.000 euros de travaux. Il contacte dans la foulée les vendeurs, un couple divorcé : lui ne veut rien savoir, tandis qu'elle, répond qu'elle accepte de venir jeter un œil aux devis, puis ne donne plus suite. Quant à l’agence immobilière, elle botte en touche.

Cela va faire un an que Stéphane paye un crédit pour cette maison dans laquelle il ne peut pas vivre. Actuellement, un appartement lui est prêté mais il doit être vendu dans quelques mois. Il risque donc de se retrouver à la rue avec sa compagne et sa fille de 4 ans. Désespéré, il a demandé de l'aide à Julien Courbet pour que les vendeurs prennent en charge les travaux, et sinon qu'ils résilient la vente.

