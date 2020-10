Travaux : elle règle 80.000 euros à un artisan radié depuis 2018

publié le 26/10/2020 à 11:47

Brigitte a signé un devis de 102.866 euros pour des travaux de démolition, rénovation et reconstruction en janvier 2019. Elle a rapidement payé 80.000 euros. Le premier versement a eu lieu en janvier 2019, le 2e en mars et le 3e en juin.

Mais en décembre 2019, l’artisan abandonne le chantier et de nombreuses malfaçons sont constatées. Il ne lui a jamais fourni de factures et ne lui a jamais donné son attestation d’assurance. En plus de cela, Brigitte apprend après quelques recherches que la société de l'artisan a été radiée du registre du commerce en septembre 2018 pour cessation d’activité, alors qu’il lui a fait signer le devis en janvier 2019. Il a monté une autre entreprise après, en février 2019.

Lors d’une expertise contradictoire, son expert et celui de Brigitte sont d’accord sur les malfaçons à reprendre. Mais désormais, l’artisan ne répond plus aux relances de la protection juridique. Il ne répondrait même pas à son propre expert. Le commissariat refuserait de prendre la plainte. Brigitte a envoyé son dossier au procureur, sans suite pour l’instant. Elle a contacté Julien Courbet et l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour que l'artisan reprenne les malfaçons et termine le chantier.