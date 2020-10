publié le 23/10/2020 à 11:15

Vincent, en 2019, décide d'agrandir sa maison, en vue de l’arrivée de son troisième enfant. Dans cette perspective, il signe un devis de 67.912 euros avec un artisan trouvé sur un site de petites annonces. Il règle rapidement 18.000 euros d’acompte, puis 34.092 euros pendant les travaux de gros œuvres en décembre. En revanche, il refuse de céder quand l'artisan réclame une rallonge conséquente pour poursuivre.

Dès lors, l’entrepreneur devient de moins en moins assidu. Six mois plus tard, Vincent est encore bien loin du compte. Pas d’électricité, pas de plomberie, pas de bardage. Quant au placo et à l’isolation, il en la majeure partie.

Plus inquiétant, il constate de nombreux défauts, comme l’absence de réservation d’eau dans la salle de bain, ou encore certains matériaux non conformes au devis...

Plus d'un an après, les travaux n'avancent pas

L'artisan n'est pas entièrement assuré

Pour couronner le tout, en appelant la compagnie d'assurance du professionnel, Vincent apprend que ce dernier ne serait même pas assuré pour réaliser des toits terrasses... Atterré, il envoie un courrier recommandé en juin pour dresser un état des lieux complets. Non seulement, il n'obtient aucun retour, mais surtout, l’entrepreneur ne renvoie plus personne sur le chantier. Toutes ses relances, aujourd’hui, restent vaines. Même un conciliateur de justice s’est cassé les dents…

La femme de Vincent a accouché en janvier 2019 et ils ne peuvent toujours pas offrir de chambre à leur bébé. Avec tous les frais déjà engagés, impossible de faire reprendre le chantier par un autre professionnel. Entre les non-façons et les malfaçons, Vincent estime qu’il y en aurait encore pour 25.000 euros de travaux…

Vincent a contacté Julien Courbet pour que l’artisan reprenne et termine au plus vite les travaux dans les règles de l’art. À défaut, qu’il abandonne officiellement le chantier et qu’il vous rembourse les 25.000 euros.

L'extérieur reste en plein travaux