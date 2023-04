D'un point de vue simplement juridique, rien ne vous oblige à réaliser des travaux avant de vendre votre bien. En effet, si certains diagnostics immobiliers sont obligatoires, comme celui de l'amiante, celui de l'assainissement non-collectif ou encore le plomb, l'électricité, la loi Carrez et plein d'autres, la loi ne vous oblige pas à réaliser des travaux avant la vente d'un logement.

Vous êtes donc en droit de vendre le bien en l'état, mais il faudra certainement réduire votre prix de vente selon les prix des travaux à faire par l'acheteur. Dans une telle hypothèse, le notaire intègre une clause dans le contrat de vente qui implique que la maison est vendue en l'état, c'est-à-dire que le vendeur n'effectuera aucune réparation dans le cadre de la vente. Avec cet accord, l'acheteur accepte d'acquérir le logement dans l'état dans lequel il se trouve au moment de la visite.

En revanche, mieux vaut faire preuve d'une totale transparence sur l'état de votre bien. Même en présence d'une telle clause, le vendeur n'est pas exonéré de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil. Pour mémoire, cet article dispose que "le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".

