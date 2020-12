Huîtres : une tradition culinaire particulièrement prisée en fin d'année

publié le 20/12/2020 à 21:35

Même si le Réveillon va se faire dans des circonstances un peu particulières, les Français vont certainement déguster des huîtres en cette fin d'année ponctuée de festivités. Mais que sait-on sur ce coquillage apparu il y a cent milles ans ?

Les huîtres n'ont guère évolué, de sorte que les hommes préhistoriques en ont sûrement mangées comme nous le faisons aujourd'hui. Mais c'est aux Chinois que nous devons les premiers élevages, qui remontent a un peu plus de deux milles ans avant Jésus-Christ. À l'époque, non seulement ils mangeaient les huîtres, mais la coquille symbolisait l'emblème de la femme et de la vie, tandis que les cendres servaient à dessécher les tombeaux.

En Europe, les Grecs et les Romains vont prendre le relais et la Gaule s'investit également dans l'élevage. Un commerce très florissant qui va s'installer notamment grâce aux gisements d'Aquitaine ou de la baie de Cancale. Plus tard, les rois de France, et tout particulièrement Henri IV, Louis XIII et Louis XIV, ne vont pas cacher leur gourmandise pour ces coquillages que l'on croyait inépuisables.