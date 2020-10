Finistère : découverte de l'huître la plus grosse du monde

publié le 25/10/2020 à 19:02

Une huître de 2,200 kg, 22 cm de long et 14 cm de large. En effet, l'huître creuse la plus grosse du monde est Bretonne et elle a été découverte ce samedi 24 octobre sur le chantier ostréicole Morvan, à Carantec dans le Finistère.

Elle est comestible mais même si on aurait pu nourrir une tablée, elle ne sera pas dégustée. L’ostréiculteur va contacter l’Ifremer pour savoir si le mollusque pourrait être retenu comme géniteur afin de créer une lignée d’huîtres plus résistantes.

Pierre-Alexandre Morvan, ostréiculteur est celui qui a découvert cette huître géante. "J'étais en train de travailler sur les parcs puis je me penche un peu et je vois cette huître. Je la trouvais assez grosse d'un premier coup d'œil puis en la prenant, je vois qu'elle est très lourde. Elle fait 2,2 kg. Elle est comestible mais il faut une grande gueule pour la manger. Elle est là depuis 15-20 ans. En fait c'est une huître qui a dû tomber d'une poche et qu'on n'a pas vu tout de suite. Cela paraît incroyable, la dernière qu'on avait découverte pesait 1,6 kg seulement."