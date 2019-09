publié le 19/09/2019 à 10:11

C'est une petite boîte toute simple, transparente, qui résiste à l'humidité. Placée dans le frigo, elle comporte toute une série de documents médicaux remplis parfois à l'aide d'un médecin : noms, antécédents médicaux, allergies, traitements en cours, numéro de sécurité sociale, ou encore personne à prévenir par exemple.

Un dispositif qui pourrait sauver tous les ans des dizaines de vies, comme cela est le cas là où elle est utilisée depuis plusieurs années au Canada et en Belgique. En France, de plus en plus de communes proposent ce services aux personnes de plus de 60 ans qui vivent seules.

Dans la communauté de communes Somme Sud-Ouest par exemple, plus de 5.000 personnes, soit la moitié des plus de 60 ans dans cette zone, ont rangé leur boîte dans leur réfrigérateur depuis février 2018, indique ce jeudi 19 septembre Aujourd'hui en France.

Un gain de temps non négligeable pour les secours

Un autocollant sur la porte d'entrée de la maison indique qu'une boîte attend les secours. "Un réfrigérateur, tous les foyer en ont un. Et puis il est facile à trouver", explique l'une des initiatrices du projet. Or, quand on fait un malaise, on n'est pas forcément capable de répondre aux questions : est-ce que l'on prend un traitement ? Quels sont nos antécédents médicaux ? Les pompiers sont formels, le dispositif est efficace, il leur fait régulièrement gagner de précieuses minutes.

En cas d'AVC par exemple chaque minute compte. Quand une artère est bouchée, les spécialistes estiment en effet que deux millions de cellules sont détruites chaque minute.