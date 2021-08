Fournitures scolaires : les 5 astuces pour réduire la facture à la rentrée

La rentrée scolaire approche à grands pas et il est temps pour de s'atteler aux fournitures scolaires. Entre le cartable, les règles, les stylos, les classeurs, cahiers... La liste de fournitures est souvent longue et peut s'avérer couteuse.

Cette année, l'association Famille de France chiffre le coût de la rentrée scolaire à 199,64€ en moyenne pour un élève de 6ème, chiffre en légère hausse par rapport à l'année 2020. Parmi ces couts, 100€ sont consacrés aux fournitures scolaires, 51€ à la papeterie, et 48€ pour les articles de sport. Un coût conséquent qui ne prend pas en compte les frais d'assurance, les transports, la cantine ou encore les activités extrascolaires.

Il existe tout de même des astuces qui permettent de réduire les frais de fournitures scolaires. Des magasins de déstockage à la seconde main, on vous livre quelques astuces pour faire des économies.

Les magasins de déstockage

Stokomani, Action, Noz, Maxplus... Il existe des dizaines de magasins de déstockage qui permettent d'effectuer ses achats de fournitures moins chers. Un avantage surtout pour les familles nombreuses, puisque ces magasins proposent souvent des fournitures en lots. Qui dit achats en lots, dit prix moins élevés. Des cartables, en passant par les stylos, jusqu'aux vêtements, ces magasins proposent généralement un large choix de produits. Cependant, les prix varient en fonction des marques.

Le seconde main ou l'occasion

Le seconde main ou l'occasion est une tendance qui émerge dans le domaine de la mode, de l'ameublement, des appareils électroniques... Et cette tendance se généralise. Le site qui le plus étoffé reste le fameux Le Bon Coin, sur lequel les parents peuvent chiner des fournitures proches de chez eux, vendus par des particuliers qui souhaitent s'en débarrasser à moindre coût.

Mais d'autres applications telles que Rakuten, Beebs ou alors Geev, permettent même de faire des dons et échanges d'objets dont on ne se serre pas. Ne vous y méprenez pas, de nombreuses fournitures sont neuves. Et en plus d'être pas chères voire gratuites, vous faites également un geste pour la planète. Pour ce qui est des manuels scolaires, le site Getboox est un site qui recense de nombreux livres d'occasions.

Les conseils de parents d'élèves

Dans certains départements, les fédérations de conseils de parents d'élèves (FCPE) et la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP) peuvent effectuer des commandes groupées qui permettent d'avoir accès à des fournitures peu onéreuses. C'est le cas par exemple de la FCPE 95 qui propose des kits de fournitures pour des prix compris entre 20 et 25€.

Ces fédérations achètent en gros et peuvent négocier les prix pour aider les familles qui ont un petit budget. En tant que parents, il est possible de se renseigner sur le site internet de ces associations ou bien auprès de l'établissement scolaire de votre enfant.

Les reprises de fournitures

Depuis des années désormais, certaines enseignes de grandes distribution effectuent des opérations reprise de fournitures usagers et d'anciens cartables. C'est le cas notamment d'Auchan qui offre un bon d'achat de 20€ à partir de 50€ d'achats dans les rayons dédiés aux fournitures scolaires. Chez Leclerc, un bon d'achat de 10€ est offert à partir de 30€ d'achats.



Les magasins U, Monoprix, Géant Casino ou encore Cora proposent également de récupérer les cartables en échange d'un bon d'achat de 10€ à consommer dans leurs rayons. Bureau Vallée récupère les cartables mais également les calculatrices contre 25€ en cash.

Les collectes

Beaucoup de personnes se débarrassent de leurs fournitures dans des points de collecte solidaire mises en place par de nombreuses associations. La Croix Rouge, Emmaüs, Initiative précarité, les centres communaux d'Action Sociale effectuent chaque année des collectes afin d'aider les familles les plus précaires à fournir tout ce dont leurs enfants ont besoin pour la rentrée.