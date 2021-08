Moins d'un mois avant la rentrée scolaire. Pour les élèves de maternelle, du primaire, du collège et du lycée en métropole, la date de la "grande" rentrée scolaire 2021 aura lieu le jeudi 2 ​​​​​​septembre.

Il est donc temps de préparer le retour à l'école. Alors que le versement de l'allocation de rentrée scolaire arrive le 17 août (le 3 août à Mayotte et à la Réunion), de nombreux parents se lancent en quête des fournitures scolaires.

Pour beaucoup, c'est la corvée de l'année. Magasins bondés, ruptures de stocks, stress, enfants qui remplissent le caddie sans compter... L'achat des fournitures scolaires est un passage obligé avant chaque rentrée scolaire.

En 2020, le budget moyen des fournitures scolaires représentait environ 218,53 euros. Des dépenses en hausse de 6% par rapport à l'année 2019. Alors afin de remplir le cartable de vos enfants en toute sérénité et sans dépasser votre budget, voici quelques précieux conseils.

1. S'organiser à l'avance

Si vous voulez éviter les achats de dernière minute, soyez prévoyant. Certes, à peine en vacances, vous n'avez pas envie de vous précipiter dans les supermarchés. Pourtant début juillet, les rayons sont vides et le choix est plus important. Vous pourrez donc prendre tout votre temps pour choisir, comparer et chiner afin de trouver les meilleures affaires dans les allées de votre supermarché. Et une fois que vos achats seront faits, vous serez tranquille pour le reste de vos vacances et éviterez ainsi, la cohue du mois d'août.

2. Faire le point sur ce que vous avez déjà

C'est la chose essentielle à faire avant de partir faire vos achats de rentrée scolaire. Vérifiez ce que vous avez déjà. À la différence des crayons, certaines fournitures comme une paire de ciseaux, un taille-crayon ou encore un compas peuvent se réutiliser d'une année sur l'autre.

Et pour être sûr de ne pas vous faire avoir par vos enfants qui voudront forcément le dernier stylo tendance ou tout autre gadget pas toujours utile, ne les emmenez pas avec vous. Cela vous permettra d'éviter de vous retrouver avec des affaires en double, mais aussi d'économiser sur le budget de la rentrée.

3. Acheter à plusieurs

Les achats groupés peuvent généralement vous revenir moins chers. Certains établissements, associations ou même sites internet proposent ce système de commande groupée afin d'obtenir de meilleurs prix. Donc plus vous achetez en quantité, plus les prix seront décroissants. Vous pouvez également acheter en gros de votre côté, ce qui permettra d'assurer la suite de la scolarité de vos enfants, un principe qui peut se révéler être avantageux pour les parents avec des jeunes enfants ou les familles nombreuses. Notamment pour les fournitures qui pourront être conservées comme les feuilles, les cahiers format classique...