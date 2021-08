Allocation de rentrée scolaire 2021 : montant, date, barème... Ce qu'il faut savoir

La rentrée scolaire 2021 approche à grands pas. Et le versement de l'allocation de rentrée scolaire aussi. Cette aide permet d'assumer le coût de la rentrée pour vos enfants âgés de 6 à 18 ans. Chaque enfant du foyer a le droit à cette aide, si la famille répond à certains critères.

Si l'allocation de rentrée scolaire a déjà été versée le 3 août dernier à Mayotte et sur l'Île de la Réunion, pour la France Métropolitaine ainsi que le reste des départements des Dom-Tom, il faudra attendre le mardi 17 août pour le versement.

Le montant de l'allocation de rentrée scolaire dite "ARS" peut varier suivant différents critères. Notamment l'âge de vos enfants. Plus ils grandissent et plus le coût des fournitures scolaires est cher. Donc en conséquence de cause, le montant de l'allocation est adapté et augmente lui aussi.

De 370,31 euros à 404,28 euros par enfant

Concernant le montant de l'ARS, cela dépend de l'âge de vos enfants. Pour un enfant de 6 à 10 ans, né entre le 1e janvier 2011 et le 31 décembre 2015, comptez 370,31 euros. Lorsque votre enfant est âgé de 11 à 14 ans (né entre le 1e janvier 2007 et le 31 décembre 2010), le montant de l'allocation de rentrée scolaire sera égale à 390,74 euros.

Enfin, 404,28 euros vous serons accordés si votre enfant est né entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2006. Il doit donc avoir entre 15 et 18 ans.

Un barème en fonction du nombre d'enfants à charge

Pour avoir cette aide, la famille ne doit pas dépasser un plafond de ressources qui dépend du nombre d'enfants à charge. Pour un enfant, il s'élève à 25.319 euros. À partir de deux enfants, celui-ci sera de 31.162 euros. Enfin, pour trois enfants, le plafond s'élèvera à 37.005 euros. Pour chaque enfant à charge supplémentaire, il faudra rajouter 5.843 euros.