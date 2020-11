Vacances : l’agence de voyage la rembourse... mais se trompe de compte bancaire

publié le 24/11/2020 à 11:30

Avec son compagnon, en décembre 2019, Morgane réserve des billets d’avion à destination de Bali pour ses vacances en juillet 2020. Elle choisit un trajet avec deux escales puis règle 1.727,41 euros par carte bancaire via une agence de voyage en ligne. Quelques jours avant le départ, plusieurs vols de son trajet sont annulés ou décalés à cause de la pandémie de Covid-19.

Morgane essaye de voir avec les différentes compagnies aériennes si elle peut s'arranger, mais cela semble trop compliqué. À contrecœur, elle annule son voyage. L’agence lui confirme un remboursement de 1.667,41 euros, via le mode de paiement par lequel Morgane avait réservé, sous 3 mois. À ce moment-là, elle précise bien qu'elle a changé de banque entre temps, puis envoie ses nouvelles coordonnées bancaires à la demande du service client.

Le 14 octobre dernier, on lui annonce que son remboursement à bien été effectué ce jour-ci… Mais sur la même carte bancaire qui a servi à l’achat ! Morgane tente alors d'expliquer à nouveau par téléphone la situation et apporte la preuve que son ancien compte a été clôturé en avril. Par conséquent, il est donc impossible que le remboursement ait été effectué. Mais l’agence persiste et lui envoie un justificatif de virement. Depuis, Morgane a envoyé une mise en demeure, mais ne sait plus quoi faire. Cette somme représente plusieurs mois d'épargne pour son foyer, et c'est une somme dont elle a besoin. Elle a contacté Julien Courbet et toute l'équipe de "Ça peut vous arriver" pour récupérer ses 1.667,41 euros sur son bon compte bancaire.

