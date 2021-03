Voiture d'occasion : bientôt une application pour faciliter les démarches

publié le 27/03/2021 à 10:10

Voilà une info qui va intéresser des millions d'automobilistes qui chaque année vendent ou achètent une voiture d'occasion : une application pour vous simplifier un peu plus les démarches. Un peu plus car déjà depuis 3 ans plus la peine de faire la queue aux guichets des préfectures pour la carte grise, cela se déroule via internet. Seulement voilà une étape doit se réaliser encore avec le bon vieux papier : le certificat de cession, qui constitue une preuve d'achat ou de vente du véhicule.

Pour simplifier les transactions, le gouvernement lance une application sur smartphone : Simplimat. Comme son nom l'indique c'est simple : le vendeur et l'acheteur se connectent depuis leur smartphone et n'ont plus qu'à se laisser guider pour donner quelques informations ensuite tout roule.

"Une fois que la procédure est lancée, le vendeur reçoit sur son adresse mail un PDF qui atteste de la cession de son véhicule et de l'identité du désormais nouveau propriétaire. Et le propriétaire, lui reçoit également copie de sa demande de carte grise, qui est envoyée aux services de l'Agence nationale des titres sécurisés, qui lui fait parvenir instantanément un certificat provisoire d'immatriculation et ensuite la carte grise à son domicile qui sera le document définitif", explique François Tarin d'Auto Plus.

Déjà en test dans trois départements

Rapide car ce certificat provisoire que l'on reçoit permet de rouler tout de suite avec la voiture que l'on vient d'acheter.

Tout cela c'est bien beau mais traiter via une application pour vendre ou acheter sa voiture peut faire peur, mais ce site mis en place par le gouvernement apporte davantage de sécurité.

Le gouvernement pense lancer l'application assez vite partout en France, certainement d'ici à la fin de l'année. En attendant elle est déjà effective et en test dans trois départements : l'Eure, l'Eure-et-Loir et les Yvelines. Et c'est totalement gratuit.