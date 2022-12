Le foie gras est l'un des mets les plus prisés en période de fêtes.

Vous avez prévu de servir du foie gras pour le Réveillon de Noël. Faites attention, il se pourrait bien que le produit que vous avez acheté fasse l'objet d'un rappel consommateur. Ce jeudi 15 décembre, les barquettes de 200g de foie gras avec morceau de la marque Feyel sont massivement rappelées.

Plus précisément, il s'agit du lot A035773FF, distribué entre le 16 novembre et le 13 décembre dernier. Si vous avez un doute, la date de durabilité minimale inscrite sur le produit est fixée au 28/02/2024. Ce foie gras avec morceaux était, jusqu'ici, disponible dans une grande partie des supermarchés et distributeurs : Leclerc, Intermarché, Système U, Cora, Auchan, Casino, Transgourmet, Carrefour ou bien encore Spar.

Selon le site officiel de l'État, Rappel Conso, cette procédure "volontaire" est motivée par une altération des propriétés organoleptiques, autrement dit de l'odeur du produit. La plateforme recommande de ne plus consommer le produit et de le rapporter en magasin, afin d'être remboursé. Pour cela, il faut se rendre à l'accueil du supermarché où vous avez acheté le produit avant le 13 janvier 2023.

