Rappel massif de haricots verts surgelés contaminés aux hydrocarbures et produits chimiques

Un goût de produit chimique, des traces d'hydrocarbures détectées… Depuis le 8 novembre, les signalements de paquets de haricots verts surgelés contaminés fleurissent sur Rappel Conso. Le site gouvernemental a pointé les produits de plusieurs marques, faisant l'objet d'un rappel massif dans toute la France. Si, pour la plupart, le risque se situe au niveau du goût, d'autres présentent un danger pour la santé et ne doivent surtout pas être consommés.

C'est le cas des haricots verts très fins "Notre Jardin", une marque distributeur vendue par les magasins E. Leclerc. L'alerte concerne les sachets de 1 kg, mis en rayon du 23 mai au 9 novembre 2022, portant le code GTIN3564700005668. Selon la fiche du rappel, le signalement cible uniquement "les produits portant le code additionnel 08 à la suite du code-barres".

Ces aliments pouvant contenir des traces d'hydrocarbures et autres produits chimiques ne doivent pas être consommés et peuvent être ramenés au point de vente contre un remboursement jusqu'au 9 janvier 2023. Le service consommateur peut être contacté au numéro suivant : 08.00.86.52.86.

Deux marques vendues par Casino concernées

Des marques commercialisées par Casino, mais aussi par les enseignes Vival et Spar sont également touchées. Il s'agit des haricots verts très fins de la marque "Casino", vendus en sachets de 1 kg du 8 juillet au 8 novembre 2022. Ils risquent d'avoir mauvais goût et la présence potentielle de produits chimiques. Les lots 18 2168 et code-barres 3222471397282 sont concernés.

Même chose pour les sachets de 1.2 kg de haricots verts très fins "Tous les jours", vendus entre le 29 juillet et le 8 novembre 2022 dont partie du rappel. Les lots 17 2187 et code-barres 3700311821796 sont ciblés. Le rappel de ces produits, remboursables, s'étend jusqu'au 23 novembre 2022, le numéro suivant a été mis à disposition des consommateurs : 08.00.13.30.16.

Des produits Intermarché également ciblés

Enfin, les haricots verts très fins des marques Intermarché "Top Budget", - les paquets commercialisés du 26 janvier au 10 novembre 2022 en sachets de 1 kg, lot GO 1 328 et code-barres 3410280021058 - et "Thiriet" - sachets de 1 kg, lot 171 328 et code-barres 3292590829315, vendus depuis le 11 janvier dans les magasins de l'enseigne -, font aussi l'objet d'un rappel pour "risque d'odeur et/ ou de goût chimique". Ces produits sont à rendre au point de vente et remboursables jusqu'au 24 novembre 2022. Leurs fiches de rappel précisent la cause de ces contaminations potentielles, dues à "une non-conformité sur l'appareil de récolte".

