publié le 23/01/2021

Un million de personnes ont été vaccinées contre le coronavirus en France, a indiqué le Premier ministre à l'issue d'un déplacement à Strasbourg, samedi 23 janvier. L'exécutif avait promis d'accélérer la campagne de vaccination, pointée du doigt pour sa lenteur. Il s'était fixé pour objectif d'atteindre un million de Français vaccinés à la fin du mois de janvier.

Le gouvernement espère vacciner "15 millions de personnes" d'ici le mois de juin, a indiqué la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, samedi sur France Inter. "Je suis raisonnablement confiante pour que cet objectif soit dépassé", a-t-elle déclaré.

"À tous nos soignants, à tous nos élus, à tous les personnels et agents des préfectures, des Agences régionales de santé et des établissements de santé, à toutes celles et tous ceux qui unissent leurs forces à cette exceptionnelle campagne de vaccination : merci", a écrit sur Twitter Jean Castex.

Le même jour, la Haute autorité de la santé (HAS) a qualifié de "raisonnable" la possibilité d'espacer de six semaines l'injection des deux doses des vaccins (au lieu de trois à quatre semaines actuellement). Objectif : "accélérer l'administration de la première dose aux personnes les plus vulnérables" et faire face à la "flambée épidémique". Selon l'agence, grâce à cette nouvelle mesure, au moins 700.000 personnes supplémentaires "seraient protégées par le vaccin" le premier mois.