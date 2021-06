Etat des lieux : son propriétaire garde la caution... et confisque même ses affaires personnelles

publié le 08/06/2021 à 12:20

En décembre 2019, Rose rend l’appartement qu'elle occupe en location depuis 6 mois, avec son conjoint. Comme le propriétaire est franco-anglais et réside à l’étranger, il missionne, à l’amiable, une de ses amies (professionnelle de l’immobilier) pour l’état des lieux de sortie.

Le rendez-vous se passe bien. Aucun désordre n’est constaté ni consigné sur l’état des lieux. Mais un jour après son départ, Rose se rende compte qu'elle a laissé ses 2 ordinateurs dans un carton oublié sur place. L’heure est grave, car ils contiennent ses dossiers professionnels et médicaux.

Elle contacte alors le propriétaire pour lui exposer la situation. Quelques jours après, revenu en France, il l'appelle de l’appartement. A sa plus grande surprise, il explique que ce dernier est dans un état "déplorable". Il lui demande de faire venir une tierce personne pour le constater. Etonnée, elle envoie tout de même une amie pour répondre à sa demande mais surtout pour récupérer ses ordinateurs. Elle s’y rend le jour même, le 12 janvier 2019, et y rencontre le propriétaire ainsi que son conjoint.

Elle a perdu des opportunités de travail

Puis, la situation dégénère. Ils refusent de rendre ses biens à son amie et lui indiquent les remettre à un huissier de justice. Par ailleurs, son dépôt de garantie ne lui est pas restitué. On lui parle d’une facture de nettoyage et de réparations mais malgré ses relances elle n'a jamais rien reçu. Depuis, elle a dû prendre un avocat qui a envoyé une mise en demeure en mars 2019, sans succès.

Elle a porté plainte pour vol et même écrit au procureur en janvier 2020 mais rien ne se passe. Le propriétaire refuse de lui parler et lui reproche de ne pas avoir répondu par le biais de son avocat. Pourtant, depuis 2020, il lui envoie des sms pour essayer de régler l’affaire à l’amiable.



Ses ordinateurs contiennent littéralement toute sa vie, de ses documents professionnels à ses bilans de santé. Elle a perdu des opportunités de travail car elle n'a plus de porte folio. En outre, rien ne justifie pour elle la rétention du dépôt de garantie depuis 2 ans.

