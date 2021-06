Téléphone : il rembourse un crédit pour un produit qu'il n'a jamais reçu

publié le 03/06/2021 à 11:49

Mackany est informaticien. En octobre 2019, il désire acheter un smartphone dernière génération. Pour cela, il est prêt à casser sa tirelire ! Il jette son dévolu sur un téléphone à environ 1.400 euros sur un grand site multimédia français. Pour le paiement, il opte pour un achat en plusieurs fois. Faute de stock disponible, la commande est finalement annulée le 6 octobre 2019.

Mais quelques semaines plus tard, Mackany reçoit un chèque de remboursement du montant du téléphone, alors qu'il ne l'a pas payé. Il explique alors sa situation au service client par téléphone, qui lui indique qu’il s’agit d’une erreur. Pour autant, quelques mois plus tard, il a la très mauvaise surprise de constater un prélèvement de 142 euros sur son compte.

Le destinataire correspond à un établissement de financement. Il s’agit du partenaire de la chaîne de magasins où Mackany a commandé le smartphone. Il comprend alors qu'on l'a fait souscrire à un crédit à la consommation pour le téléphone dont la commande avait été annulé ! Mais il y a pire...

Harcelé par les huissiers

Malgré ses nombreuses démarches (appels, courriers, mails), impossible de stopper le mécanisme. Après 4 mois de prélèvements, Mackany fait opposition, ce qui lui vaut d’être fiché à la banque de France. En parallèle il est harcelé par les huissiers. A bout de patience, après 2 ans de relances, il ne sait plus comment régulariser sa situation.



Fiché donc à la banque de France, il ne peut pas faire de crédit. Il a pourtant besoin d’un prêt pour refaire sa toiture et il y a urgence. Il a contacté Julien Courbet pour que l’entreprise respecte son engagement oral et rembourse les 6.829 euros promis.

