Retraite : à cause d'une erreur de l'administration, il touche moins de 300 euros par mois

publié le 04/06/2021 à 11:51

Electricien depuis 1973, Francis décide en 2018 de prendre sa retraite à 62 ans. Il a préparé ses démarches administratives pour que tous ses papiers soient en ordre. Et quand il reçoit son relevé de carrière en janvier 2018, un trou de 4 années est noté. Il a la surprise de voir des trimestres qui ne sont pas comptabilisés. Au total, 16 trimestres en moins entre 1986 et 1989. Ce qui fait qu’aujourd’hui il ne touche qu’une retraite de 294 euros par mois.

Dès février 2018, il envoie ses bulletins de salaire qui n’ont pas été comptabilisés. On le fait patienter en prétextant que le dossier est de nouveau étudié. Son dossier passe même par la case médiation. Mais depuis 3 ans, on ne veut pas prendre en compte ses bulletins de salaire. Il envoie un dernier recommandé qui reste sans réponse. Et aujourd’hui son dossier reste incomplet.

Il souhaite que l’on revoit son dossier retraite

À la retraite depuis 3 ans, il ne touche que 294 euros par mois pour vivre ! Il essaye de comprendre pourquoi son dossier n’avance pas, mais on ne lui donne aucune réponse concrète. Il n'a pas l’esprit tranquille. Il est difficile de vivre et payer des factures en même temps.



Il souhaite que l’on revoit son dossier retraite et que l’on prenne en compte les 16 trimestres travaillés.



