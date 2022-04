Beaucoup de nouveautés se profilent pour ce vendredi 1er avril 2022, notamment concernant le pouvoir d'achat des Français. RTL fait le point sur ce qui change pour vous aider à vous y retrouver.

Tout d'abord, bonne nouvelle pour les conducteurs. C'est en effet au 1er avril que prend effet la remise d’au moins 15 centimes à la pompe pour faire face à la hausse généralisée des prix des carburants. La ristourne devrait même s'élever à 18 centimes en France métropolitaine. Le prix affiché à la pompe inclura la remise. La mesure doit prendre fin au 31 juillet prochain.

Plusieurs allocations sociales de la Caf vont également être revalorisées. Le RSA va augmenter de 15,78 euros par mois pour atteindre 575,52 euros. Si vous êtes en couple avec un enfant la somme pourra désormais atteindre 1.035,94 euros. La prime d'activité va connaître un boost en subissant une augmentation de 1,8 % suivant la hausse des prix à la consommation. Les pensions d’invalidité et l’ensemble des prestations familiales sont également concernées par cette hausse de 1,8 %.

Encadrement du démarchage téléphonique

Si vous en avez marre de subir des appels incessants par des démarcheurs, le gouvernement veut mieux encadrer cette pratique. La loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement, entre en vigueur le 1er avril. Désormais, les démarcheurs téléphoniques ont l’obligation de demander votre accord explicite pour poursuivre la conversation au début de l’appel. Si vous vous y opposez, ils devront mettre fin à la conversation et retirer vos données de leurs listes.

Concernant le logement, la trêve hivernale prend fin jeudi 31 mars. Les locataires qui ne payent pas leurs traites pourront être expulsés. L'affichage du loyer maximum prévu par l'encadrement des loyers sera obligatoire à partir du 1er avril sur les annonces des professionnels de l’immobilier.

Enfin, clap de fin pour les terrasses chauffées. Les restaurateurs et cafetiers auront obligation de les démonter à partir de ce vendredi.