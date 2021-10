Essence : comment connaître le prix dans les stations à côté de chez moi ?

La gronde monte chez les automobilistes alors que les prix des carburants ont encore augmenté de 2 centimes la semaine dernière, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Le gouvernement a promis des mesures, misant notamment sur le chèque carburant, et les magasins Leclerc vendront à prix coûtant jusqu'au 30 octobre prochain.

Dans l'attente de ces mesures, il est possible de comparer les prix sur le site internet du gouvernement, prix-carburants.gouv.fr. La plate-forme présente une carte de France de tous les lieux qui vendent de l'essence. L'internaute peut choisir de zoomer manuellement pour repérer les bons plans ou utiliser différents filtres afin d'affiner sa recherche.

Il est par exemple possible de sélectionner son carburant parmi ceux disponibles (gazole, SP95...) ainsi que de spécifier son département ou sa commune grâce au code postal, de choisir son type d'enseigne entre franchises et indépendants, et même de rechercher des services plus particuliers comme la présence d'une aire pour camping-cars ou un magasin d'alimentation.

Le site propose aussi un outil pour rechercher les points de vente sur un itinéraire indiqué par l'internaute. Ici aussi, les filtres concernant les carburants sont présents.

En dehors de cette plateforme officielle, il existe aussi des applications mobiles pour comparer les tarifs entre les différentes stations. Les utilisateurs d'Apple ou d'Android peuvent notamment utiliser Essence&Co ou encore Fuel Flash.