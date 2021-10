Alors que le prix du gazole flambe et atteint désormais une moyenne de 1,53 euros à la pompe, à l'approche des vacances de la Toussaint, il convient de rappeler toutes les astuces qui permettent de payer moins cher votre plein d'essence.

Si les cours avaient largement chuté pendant les confinements successifs, le prix du baril s'est véritablement envolé avec une progression de 100% sur ces douze mois. Conséquence : le record de hausse du prix du gazole de 2018, à l'origine notamment du mouvement des "Gilets Jaunes", vient d'être battu. En revanche, le prix de l'essence reste élevé mais n'a pas dépassé les niveaux exceptionnels enregistrés en 2012 et plafonne à 1,6073 €/litre.

Comment expliquer une telle hausse du gazole ? Pour rappel, les autorités avaient gelé la fiscalité sur les carburants ce qui a provoqué une forte augmentation des prix à la pompe "directement impactés par le cours du baril", souligne Midi Libre. Enfin, la crise de production d'électricité en Chine n'a fait qu'aggraver la situation puisque faute de gaz, le gouvernement s'est rabattu sur le pétrole pour se fournir en énergie.

Autant de raisons pour économiser au maximum votre essence en ces temps difficiles. Pratiques de conduite, applications ou comparateurs des prix, tour d'horizons des astuces pour alléger votre facture.

1. Comparer les prix

Pour tout consommateur qui hésite entre plusieurs offres, les comparateurs de prix restent une solution intéressante puisqu'ils permettent de repérer les pompes à essence les moins onéreuses. Pour découvrir les tarifs les plus avantageux autour de chez vous, connectez-vous à la plateforme prix-carburant.gouv.fr, mise à disposition par le gouvernement.

Sur ce site, vous devez ensuite renseigner plusieurs informations, tels que le carburant utilisé, le lieu ou le type d'enseigne. La plateforme vous fournira ensuite une liste des stations les moins chères. À noter qu'il est également possible de planifier votre itinéraire afin de trouver les points de vente sur votre route.

D'autres sites sont également disponibles en ligne : on retrouve notamment mon-essence.fr et zagaz.com.

2. Éviter les autoroutes

Les autoroutes sont connues pour mettre à disposition des stations-essences dont les tarifs sont particulièrement élevés. Les pompes disponibles dans les grandes surfaces sont souvent moins chères puisqu'elles payent un loyer bien moins important que les boutiques autoroutières.



Il est donc recommandé de faire le plein avant votre départ et d'éviter les départements les plus enclavés où les prix sont généralement plus élevés puisque que les stations-essences y sont moins nombreuses.

3. Vérifier la pression des pneus

Les garagistes conseillent de vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois, et surtout avant un long voyage, notamment pour des raisons de sécurité. De plus, une pression optimale permet d'économiser en consommation de carburant. Pour faire une réelle économie, on conseille de gonfler les pneus à 0,3 bar supplémentaire que la pression recommandée.



Vous trouverez des compresseurs libres d'accès et gratuits disponibles dans la plupart des stations-essences.

5. Maintenir la pédale douce

Ce n'est pas un secret : une conduite nerveuse et rapide consomme beaucoup plus de carburant. Adoptez une éco-conduite, souple et sans à-coups, pour baisser vos frais.



Il convient de ne pas monter trop haut dans les tours et de changer de vitesse à partir de 2.000 T/min pour un moteur diesel. Pour un moteur essence, il est conseillé de changer de vitesse à partir de 2.500 T/min. Enfin, Éteignez votre moteur dès que le véhicule est à l'arrêt.

5. Éviter la climatisation et alléger votre véhicule

Si sur les autoroutes, les automobilistes n'ont guère le choix, il est recommandé de ne pas utiliser la climatisation dès qu'il est possible d'aérer son véhicule avec les fenêtres ouvertes. De fait, la climatisation consomme beaucoup d'essence.



En revanche, lancé sur la route à grande vitesse, laisser ses fenêtres ouvertes risque de nuire à l'aérodynamisme ce qui demande plus d'efforts pour maintenir son allure. Dans ce cas, privilégiez l'usage de la climatisation pour vous rafraîchir.

6. Se garer à l'ombre et alléger son véhicule

Laisser sa voiture garée au soleil trop longtemps est une pratique à éviter si vous voulez économiser un maximum. En effet, le carburant à tendance à s'évaporer s'il reste un long moment exposé à une température trop élevée. En effet, les vapeurs d'essence peuvent s'exfiltrer par la tuyauterie ou les pièces en plastique du système alimentation.



Le poids est également un facteur de hausse de la consommation de carburant. Si vous repensez votre habitacle, n'oubliez pas que chaque kilo compte. En effet, une voiture légère nécessitera moins de carburant pour démarrer et atteindre une vitesse soutenue.

7. Suivre le trafic en temps réel

Dans les bouchons, "la quantité utilisée par kilomètre est 2 à 4 fois supérieure quand l'automobiliste roule au ralenti", explique un article du Point. Par exemple, avec une vitesse de 30 km/h dans un bouchon de deux kilomètres sur autoroute, un automobiliste fera du 25 litres au cent au lieu de 10 en temps normal. Il convient donc d'éviter les pics de circulation pour économiser en carburant.



Waze, Coyote, Map... Plusieurs applications fournissent des informations précises en temps réel sur l'état de la circulation. En cas de bouchons, n'hésitez pas à vous informer sur ces GPS qui vous proposeront des trajets alternatifs pour gagner du temps et donc... de l'argent.