Noël 2021 : quels sont les jouets stars à mettre dans votre hotte ?

Quels sont les jouets incontournables à mettre dans votre hotte de Noël pour cette année ? Impossible de faire l'impasse sur Harry Potter, dont la saga fête ses 20 ans en 2021, et la baguette de sorcier à offrir pour les fans de tout âge. Il y a aussi le quiz des 4 maisons, interactif avec 1.000 questions sur l'univers du sorcier à la célèbre cicatrice, mais aussi le Choixpeau magique qui parle.

Les coups de cœur des six enseignes spécialisées, Jouet Club, King Jouets ou encore La Grande Récré sont le terrarium avec un univers d'Harry Potter à l'intérieur et le jeu d'échecs Lego de 900 pièces (75 euros). Il y en a pour toutes les envies et tous les budgets.

Autre super-héros que les enfants adorent : la Pat'Patrouille. Pokémon est aussi dans le top 3 des ventes chez Jouet Club et chez King Jouets, il y a 11 références Pokémon dans le top 20 des meilleures ventes. Alors on connaît les cartes, mais il y a aussi le Quizz Pokémon.

Les peluches sont aussi les stars comme une peluche girafe d'1m20 ou des peluches interactives comme le chat Ruby de Vtech, qui miaule lorsque vous lui caressez la tête. Toujours dans l'univers Harry Potter, il y a la chouette Hedwige qui roucoule quand vous lui soulevez le bec.

Les jouets en bois : le grand classique

Parmi les jouets en bois à ajouter dans votre hotte, ne manquez pas L'Arbre Équilibre Badadoom chez Oxybul. Les ventes de jouets en bois ont d'ailleurs augmenté de 15%. Vous pouvez aussi acheter une tablette en bois ABC Nature chez Vtech, très réussie et interactive.

Il y a beaucoup de tendances jouets verts et durables, par exemple, le Mille Bornes Green le grand classique avec des bornes de recharge et des cartes interdiction de circuler pour cause de pollution. Il y a aussi une Barbie confectionnée avec 90% de plastique recyclé. Ce qui va cartonner dans les boutiques spécialisées c'est la Barbie Tresse, la Barbie Hôpital pour que Barbie soit "Covid Friendly".