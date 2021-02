publié le 17/02/2021 à 09:29

Pôle Emploi est-il toujours utile ? Selon une étude Randstad, deux recrutements sur cinq passent par le "marché invisible" et non par les offres d'emploi officielles. Derrière cette expression se cachent plusieurs réalités : c'est quand vous envoyez un CV directement à une entreprise, quand vous tombez sur une petite annonce scotchée sur le comptoir d’un commerçant, ou encore quand des employeurs vous contactent sur les réseaux sociaux.



Marché invisible ne veut donc pas dire illégal : cela fait 15 ans que les entreprises n’ont plus l’obligation de publier leurs annonces chez Pôle Emploi ou l’ANPE à l’époque. Traditionnellement, le secteur de l’hôtellerie-restauration recrute beaucoup de cette façon, par réseau. De même pour le secteur des services à la personne, le commerce ou encore des cadres avec des profils très spécialisés.



Si on recrute ailleurs, cela signifie que Pôle Emploi et les sites de recrutement ne sont pas assez efficaces sur tous les types d’annonces. Un certain nombre d’entreprises rechignent à recruter via Pôle Emploi parce qu’elles estiment qu’on ne va pas toujours leur faire passer les bons candidats. De l'autre côté, les demandeurs d’emploi aussi ont parfois l’impression de perdre leur temps, avec des conseillers qui ne trouveront rien.

Il y a donc des manques, des trous dans la raquette. Cela signifie que pour un demandeur d’emploi, démarcher des entreprises par soi-même est devenu essentiel. Mais Pôle Emploi, c’est aussi des formations, notamment pour les publics les plus éloignés du travail, dont personne ne voudrait. Et l'agence publique reste un outil national essentiel pour l’indemnisation.

Le plus : si votre séance chez le psy était remboursée par la sécu ?

C’est ce que préconise la Cour des Comptes, partout en France. Prendre en charge les séances chez le psychologue libéral, coûterait 85 millions d’euros par an selon les sages, mais cela permettrait d’éviter des coûts encore plus grands : ceux des arrêts de travail et de la prise en charge de la santé mentale.

La note : 8/20 pour Hop, la filiale d’Air France

C’est la note de l’administration du travail, qui n’homologue pas le plan social de la compagnie aérienne. En cause, plusieurs points flous en matière de reclassement. La direction de Hop va rapidement revoir sa copie.