publié le 11/02/2021 à 23:11

Une bonne nouvelle pour les travailleurs précaires. 320.000 demandeurs d'emploi recevront bientôt leur prime, d'un montant maximal de 900 euros. Restent encore un peu plus de 100.000 personnes en attente. Cette aide représente deux mois de prime, versés en même temps. Un énorme soulagement pour Rémi, saisonnier originaire de la région PACA, qui vient de toucher 1.800 euros.

"Ça fait du bien de recevoir un peu d'argent qui va m'aider à payer en partie les frais mensuels". Une aide précieuse pour "compenser les manques" après des saisons mortes en raison des restrictions sanitaires. Le jeune homme, dans l'attente du versement cet automne, avait dû abandonner son domicile, faute de ressources.

"Au début, au mois de novembre j'attendais. Pôle emploi n'avait pas de réponse : j'ai dû laisser mon appartement et je suis retourné chez mon père un moment", confie Rémi. "Je ne l'attendais plus, et un jour, j'ai rappelé, et on m'a confirmé que j'allais recevoir" cette aide. De fait, la prime promise par l'État accumulait les retards : elle devait venir en aide aux travailleurs précaires pour tenir au cours des mois de novembre, décembre, janvier et février.

Pour rappel, le versement de cette prime est automatique pour les demandeurs d'emploi qui n'ont pas pu travailler assez en 2020 pour recharger leurs droits. Seule condition : avoir suffisamment travaillé en 2019, soit 138 jours de travail minimum, soit l’équivalent de 60% de l’année.