Coronavirus : une troisième vague serait celle "de la santé mentale" dit Véran

et AFP

publié le 18/11/2020 à 23:58

Le ministre de la Santé Olivier Véran a visité ce mercredi 18 novembre, une plateforme d'écoute à Paris, destinée aux jeunes de 12 à 25 ans. "Nous voulons éviter une troisième vague, qui serait une vague de la santé mentale pour les jeunes et pour les moins jeunes", a déclaré le ministre à l'issue de cette visite.

"Il faut être extrêmement attentif : nous devons plus que jamais venir en aide à celles et ceux qui ressentent le poids de la solitude. Ils ne sont pas seuls, il existe des structures pour les aider, les écouter. Il n'y a jamais rien de bénin quand on ressent de la souffrance", a ajouté Olivier Véran. La veille, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a évoqué "une augmentation importante des états dépressifs", qui touchaient le double de personnes début novembre par rapport à fin septembre.

Cette plateforme, "Fil Santé jeunes", joignable gratuitement au 0 800 235 236, reçoit environ 140 appels par jour. Lors du premier confinement, la plateforme d'écoute, d'information et d'orientation a reçu 1.300 mails. En juin, juillet et août, les "écoutants" ont tchatté près de 3.000 fois.