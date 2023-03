ÉDITO - Pourquoi le Crédit Suisse a connu la pire chute de son histoire en bourse ?

Lenglet-Co and You du 16 mars 2023

Encore une journée noire à la bourse hier, Paris perdant près de 4%, à cause des craintes sur les banques. C’est en effet Crédit Suisse, l’une des principales banques helvètes, qui s’est effondrée. Crédit Suisse est une banque malade depuis des années, quittée par ses clients, et délaissée par son principal actionnaire, qui a annoncé hier ne plus vouloir remettre d’argent au pot. Le problème, c’est que le Suisse a entraîné par le fond les cours de bourse des autres établissements bancaires européens, des Français en particulier, qui sont pourtant en bonne santé.





Un malade peut entraîner les bien portants pour deux raisons. D’abord, si le malade meurt, il va laisser des ardoises chez les bien portants, avec lesquels il traite quotidiennement. Du coup, les investisseurs se débarrassent des actions des bien portants aussi, par précaution.

Plus important encore, les boursiers raisonnent comme les moutons de Panurge, qui sautent tous du bateau en même temps, par mimétisme, sans réfléchir. Reprenons. A quelques jours d’intervalle, plusieurs banques sont en crise de liquidité, en Amérique d’abord, on en parlait lundi, en Europe hier. Donc c’est tout le secteur bancaire qui est malade, donc on vend toutes les banques. Et tant pis si c’est exagéré, car quand on est boursier, il vaut mieux avoir tort avec tous les autres qu’avoir raison tout seul.

Les banques européennes épargnées

Formellement nos banques ne sont pas en risque. Elles ont des réserves financières très importantes, beaucoup plus qu’en 2008, avant la dernière crise financière.



Toutefois, le souci de nos banques c'est que dans les moments de panique, le montant des réserves n’a plus guère d’importance. Car la peur n’est pas rationnelle, elle provoque des ventes massives et la méfiance généralisée. C’est pour cela que les autorités financières américaines ont nationalisé les établissements concernés en Californie, en garantissant tous les dépôts. Et c’est ce que va faire le gouvernement suisse avec sa banque malade. Dans ces moments-là, seuls les états, aux moyens réputés illimités, peuvent faire baisser la fièvre et rétablir la confiance. C’est que feront les gouvernements européens si la contagion s’étend. C’est ce qu’ils avaient fait en octobre 2008, à l’initiative de Nicolas Sarkozy.



Remontée brutale des taux d'intérêt

On n'est pas à la veille d'une crise comme en 2008, mais on n’en est pas loin. Le problème de fond, c’est la brutale remontée des taux d’intérêt, de part et d’autre de l’Atlantique, pour lutter contre l’inflation. Ça déséquilibre complètement l’économie et le système financier, qui étaient habitués à l’argent gratuit, à taux zéro.

Argent gratuit avec lequel on a fait pas mal de bêtise, dans la tech, dans l’immobilier, dans la banque, dans le private equity, une sorte de Monopoly très lucratif où l’on s’échange les entreprises comme au souk. Ces bêtises, quand les taux d’intérêt remontent, elles commencent à couter cher, puis trop cher et c’est la faillite. Comme dit le célèbre investisseur Warren Buffet, c’est quand la marée se retire qu’on voit ceux qui nageaient sans maillot de bain. C'est manifestement le cas dans les banques qui explosent aujourd'hui.





Pour stopper la montée des taux il y a en face de nous deux routes, pas trois. La première, vous continuez à monter les taux, c’est le risque de crise financière. La seconde, vous arrêtez, et l’inflation s’emballe. Pas simple… Prochaine décision de la banque centrale européenne à ce sujet… cet après-midi même ! Bon courage, Madame Lagarde.