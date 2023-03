ÉDITO - Macron reçoit Sunak à Paris : "Il important de se réconcilier avec les Britanniques", dit Lenglet

Lenglet-Co and You du 10 mars 2023

Les relations entre la France et les deux prédécesseurs de Rishi Sunak - Boris Johnson et Liz Truss - étaient tellement mauvaises que les sommets n'étaient même plus organisés. Le climat se réchauffe aujourd'hui avec cette visite et celle que va faire à Paris le roi Charles III dans quinze jours.

Il est vrai aussi que le Royaume-Uni n'est plus celui qu'on a connu. Il ressemble au pays éreinté des années 1970 avant Margaret Thatcher, miné par les grèves et les déficits. Voilà plusieurs siècles que nous nous affrontons et que nous comparons avec ce voisin au destin exceptionnel. Et pour une fois, la France a l'avantage.

Il ne s'agit pas d'un symbole, mais il compte pour les Britanniques. Depuis plusieurs semaines, la valeur de la Bourse de Paris est supérieure à celle de Londres, la fameuse City. De peu, certes. À cause des taux de change et de l'avantage français du secteur du luxe, très représenté dans notre indice CAC 40, et en pleine forme. Mais c'est la vérité des prix.

Autre symbole important, la France est désormais le premier pays d'accueil des investissements étrangers en Europe, une place que le Royaume-Uni a longtemps occupée. Sur le plan économique, les deux nations ont à peu près le même PIB, et se battent pour la sixième place mondiale. Mais récemment, côté croissance, c'était avantage France aussi, l'activité a été plus forte chez nous, et les perspectives sont meilleures. Côté chômage, en revanche, ce sont les Anglais qui nous battent largement depuis des décennies, avec un taux de 3,7%, deux fois inférieur au nôtre.

Changement du rapport de force, la faute au Brexit ?

Avant le Brexit, la valeur de la Bourse de Londres était en effet 50% supérieure à celle de Paris... Et le Royaume-Uni était le pays le plus attractif pour les entreprises étrangères, qui y voyaient un moyen d'entrer sur le marché unique européen. Les Anglais étaient sortis de l'Europe, leurs avantages de fiscalité et de flexibilité sociale ne sont pas suffisants pour compenser le coût des barrières douanières pour exporter en Europe. Le Brexit a donc été déterminant.

Mais plus encore que le Brexit, c'est la façon dont il a été mis en place par le "clown" Boris Johnson qui coûte cher. Le pays souffre en réalité de l'incroyable incompétence des dirigeants conservateurs qui se sont succédé depuis des années, depuis David Cameron, qui a fait le choix de proposer le Brexit comme sujet de référendum, par bravade, pour tenter de sauver son poste.

Que peut apporter ce sommet ? C'est important de se réconcilier avec les Britanniques, car nous nous ressemblons. Nous sommes, l'un et l'autre, deux ex-empires nostalgiques de la grandeur perdue. Nous possédons l'un et l'autre les reliquats de la puissance, une diplomatie mondiale et une armée de rang intermédiaire avec des prétentions à être écoutés par le monde entier. Nous avons l'un et l'autre investi massivement dans l'énergie nucléaire.

Au moment où la relation avec l'Allemagne se distend à peu près sur tous les sujets, alors que la guerre d'Ukraine ravive les clivages géopolitiques entre l'Occident et le reste du monde. C'est essentiel de ne pas laisser la Manche trop s'élargir.

