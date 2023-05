L’agence de notation Fitch a abaissé, ce vendredi 28 avril, la note financière de la France. Une autre agence, Standard & Poor's pourrait prendre la même décision début juin. Pour la seconde fois, la France subit une dégradation de sa note financière. Début 2012, nous avions perdu le fameux "triple A", la meilleure des classifications.

Pourtant, la réforme des retraites devait justement calmer les agences et les marchés financiers. La réforme n'inquiète pas directement Fitch. Cette dernière a vu d'un mauvais œil les conséquences sociales et politiques, avec des mouvements de protestation parfois violents, et bien sûr la situation bloquée à l’Assemblée nationale.

Des tensions qui, selon l’agence, pourraient entraîner la France dans une politique dépensière qui l’empêcherait de retrouver une trajectoire raisonnable en matière de finances publiques. Elle pourrait aussi conduire le pays à remettre en cause les réformes déjà adoptées.

En filigrane, Fitch critique de la méthode choisie par l’exécutif pour faire cette réforme, en particulier l’utilisation de l’article 49.3. Ce choix a crispé une partie du pays et hypothéqué, dans le même temps, la poursuite du second quinquennat d'Emmanuel Macron. La situation sociale et politique française, elle-même aggravée par une réforme qui n’est pas acceptée, est désormais un risque en soi, pour les financiers.



La France bien jugée sur le plan économique ?

Les agences saluent les réformes du marché du travail et la baisse du chômage, la santé ainsi que la solidité du système bancaire. Mais la dégradation des finances de l'État est un point préoccupant. Le déficit va approcher les 5% du PIB cette année, soit deux fois plus que la moyenne des autres pays classés AA. Idem pour la dette qui atteint 111% du PIB, la médiane des pays AA est bien plus basse, à 48% du PIB. Si tout le monde a subi l’épidémie et la guerre en Ukraine, la situation de départ de la France, en 2019, était moins bonne qu’ailleurs.



À court terme, les conséquences de cette dégradation vont être probablement faibles. La France reste une signature crédible, elle devrait trouver de quoi se financer, et renouveler la dette qui arrive à échéance cette année. Mais l’analyse de Fitch a le mérite de pointer qu’un an seulement après l’élection présidentielle, le pays n'a plus guère de marges de manœuvre.

Côté budgétaire, la France est à la limite de l'endettement, avec la montée de la charge d'intérêt. Côté social, le pays est aussi à la limite sur le plan de l'acceptation des réformes et une contestation qui perdure. Et côté politique, l'assise du président de la République à l'Assemblée est fragile. Autant dire que la recherche du compromis social est une nécessité absolue pour la suite du quinquennat.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info