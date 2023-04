Ce jeudi, RTL se penche sur les écarts de salaire entre patrons et salariés. Attention âmes sensibles s’abstenir, les montants que vous allez entendre peuvent choquer : Daniel Julien, le patron de Teleperformance, entreprise côtée au CAC 40, gagne 1.484 fois plus que le salarié moyen de son entreprise. Ce chiffre vient d’une grande étude d’Oxfam publiée ce jeudi matin, association qui lutte contre les inégalités. Elle passe au crible la rémunération des patrons des 100 plus grandes entreprises françaises cotées en bourse.

Ce patron, il faut être franc, est une exception. Parce que Daniel Julien était l’année de l’étude en 2021, le 3e patron le mieux payé de France avec 21 millions d’euros annuel, part fixe, part variable, action, etc… Et que Teleperformance est une entreprise de centre d’appels. Les salariés sont globalement peu qualifiés et souvent à l’étranger dans des pays où notre smic fait rêver. Le bon chiffre à retenir de l’étude, c’est qu’en moyenne, les grands patrons sont 97 fois mieux payés que leurs salariés. Cet écart s’accroit, ils n’étaient "que" 67 fois mieux payés, 10 ans plus tôt.

Le problème avec la rémunération des grands chefs d’entreprise, c’est qu’elle est très variable d’une année sur l’autre.

Oxfam est dans son rôle avec cette enquête, sérieuse, fouillée, qui peut choquer et à raison. Mais si on compare 2021, année de l’étude, à 2022, on peut obtenir un résultat très différent. Le salaire de Carlos Tavares, patron de Stellantis, passe de 66 millions d’euros annuels... à 23 millions, soit -65%. Dans le même temps, celui de ses salariés a progressé de 5,3%.



Des remontées encourageantes

Chez Stellantis, en plus de leur augmentation, les salariés vont toucher cette année entre 4.000 et 6.000€ de prime exceptionnelle. C’est ça qu’il faut regarder, la rémunération des salariés plutôt que celle des patrons et pas que dans les 100 plus grandes entreprises. Les remontées qu’on a en ce début d’année sont encourageantes. La Fédération du commerce et de la distribution vient de conclure cette semaine un accord de branche pour augmenter la grille des salaires : +6% en 1 an, 750.000 employés de supermarchés concernés.

Pour les 2 millions de Français au Smic, l’augmentation de lundi prochain portera là aussi la hausse de rémunération à 6% sur un an. Enfin, dans les TPE/PME, le Cercle Perspectives, un groupe d’experts-comptables nous apprend que les salaires ont progressé de 5,5% en 2022. On parle de 6 millions de salariés, tous secteurs confondus.

On n’oublie pas ceux qui n’ont pas été augmentés, les oubliés, il y en a. Les fonctionnaires dont le point d’indice n’a été relevé que de 3,5%. Ni même la violence de voir son augmentation partir dans un plein d’essence ou de courses. Mais se focaliser sur les patrons, c’est prendre le sujet par le petit bout de la lorgnette.

