ÉDITO - En difficulté, le groupe Casino attire les convoitises

L’enseigne de distribution Casino n’est pas en grande forme, au point qu’elle suscite les convoitises. Casino, 7e groupe de la grande distribution française affiche un chiffre d’affaires de plus de 30 milliards d’euros et possède des marques aussi connues que Casino elle-même. Implantées surtout en Île-de-France, en régions Rhône-Alpes et PACA, ce sont aussi des magasins de centre-ville Monoprix et Franprix, et le numéro deux européen du e-commerce, Cdiscount. Le groupe a été fondé en 1898 par l'entrepreneur Geoffroy Guichard.



À la fin du XIXème siècle, Geoffroy Guichard a repris une épicerie appartenant à la famille de sa femme, les Perrachon, installée dans l’ancien Casino lyrique de Saint-Etienne, qu’il développe avec plusieurs dizaines de succursales dans la région. L’entreprise vend, mais fabrique aussi des produits alimentaires. L’expansion est continue durant l’entre-deux-guerres et atteint 1.000 établissements à la veille de la crise de 1929. C’est l’une des premières entreprises françaises à développer, à l’instar des pneumatiques Michelin, le paternalisme, avec une forme de sécurité sociale privée pour les salariés.



Les prémices de la société de consommation

Après la Seconde Guerre mondiale, les enfants de Guichard prendront une avance décisive. Après un voyage aux États-Unis, ils rapportent le concept révolutionnaire du libre-service, permettant au client de piocher dans les rayons, certains étant réfrigérés pour mieux conserver les aliments, avec les prix affichés. Ce sont les prémices de la société de consommation. Supermarchés et hypermarchés arrivent ensuite, puis l’internationalisation du groupe, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu’en Asie.



Désormais, la famille n'est plus aux commandes, puisque dans les années 1980, un haut fonctionnaire brillant, ancien directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy à Rivoli, le ministère des Finances de l’époque arrive aux commandes. Jean-Charles Naouri prend le contrôle de l’entreprise, la développe à une époque où la grande distribution française connaît une fureur de la fusion et du rachat. Certaines enseignes disparaissent comme les Euromarché, Continent, Mammouth ou Champion tandis que d’autres prospèrent comme Casino, qui s’adjoint bientôt Monoprix et Leaderprice.

Pourquoi l'enseigne est-elle en danger ?

La croissance éblouissante du groupe s’est faite au prix d’acrobaties financières, avec des montages qui débouchent sur un endettement trop élevé, faisant chuter la rentabilité. Les investisseurs s’inquiètent. Casino est contraint de céder un bon nombre de ses magasins à l’étranger et en France. L’entreprise est aujourd’hui étranglée par la montée des taux d’intérêt, par le coût de sa dette.

Deux prétendants pourraient lui donner de l’argent frais, en contrepartie du pouvoir. D'un côté, un milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, déjà propriétaire du groupe Fnac-Darty et bientôt de grosses maisons d’édition françaises. De l'autre, un concurrent, les Trois Mousquetaires d’Intermarché, associé au groupe Teract, qui possède Jardiland et Gamm Vert. L’épicerie du Casino Lyrique stéphanois, qui a déjà traversé bien des guerres et des crises, s’apprête à commencer une nouvelle vie.

