ÉDITO - Inflation : contrôler les marges des industriels "n’a aucun sens", selon François Lenglet

Lors de son intervention dimanche 24 septembre, Emmanuel Macron a bien sûr parlé pouvoir d’achat, et il a évoqué un "contrôle des marges bénéficiaires des entreprises" qui seraient trop élevées, d’où la hausse des prix. C’est une idée qui n’a aucun sens. Dans la série de l’économie faites par les énarques, c’est le deuxième volume, après celui qui était de vendre l’essence à perte. Vente à perte d’ailleurs enterrée dimanche soir, au détour d’une phrase du chef de l’État. Il a fallu quand même quatre jours pour se rendre compte que ça n’était pas praticable.



Ce sera, on l’imagine, le rôle des contrôleurs de marge dont le chef de l’État annoncé la création. C’était pas facile de faire passer Mélenchon pour un libéral, mais c’est presque réussi... Sur le fond, c’est quoi, une juste marge ? Et comment faire la différence entre l’entreprise qui marge pour investir, celle qui marge pour se reconstituer après des années difficiles et celle qui marge pour rémunérer ses actionnaires, sauf à envoyer des légions de fonctionnaires contrôler les livres de compte ?

Et comment va t-on punir la marge excessive ? En faisant défiler les chefs d’entreprise incriminés sous les crachats de la foule ? Dans une économie de marché, il y a UN instrument pour corriger la marge, ça s’appelle l’impôt sur les bénéfices des entreprises. Point final. Et Macron n’arrête pas de le baisser depuis qu’il est au pouvoir. Il faudrait un peu de cohérence.

Les seuls leviers, c’est la fiscalité et la hausse des salaires François Lenglet

L’inflation est en bonne partie causée par l’augmentation des bénéfices des grands groupes. C’est vrai dans l’alimentation, dans l’hygiène-entretien, dans l’automobile, où les bénéfices ont explosé, au profit des actionnaires et des dirigeants, et assez peu des salariés. Ça, c’est une anomalie, elle est d’ailleurs mondiale, et s’explique par la vigueur de la reprise post-Covid, qui a décuplé la demande alors que la production avait du mal à suivre.

Mais ce sont pas les contrôleurs de Bercy et leurs cahiers à spirales qui vont inverser les choses, ne rêvons pas. Les seuls leviers pour rééquilibrer vraiment, c’est la fiscalité et la hausse des salaires. On peut espérer que la conférence sociale débouchera sur une forme de rattrapage.



Autre point annoncé par le chef de l’État : des négociations commerciales entre grande distribution et industriels plus fréquentes. C’est une bonne idée. Encore faut-il ne pas oublier que c’est une bonne idée en ce moment, parce que les prix de l’énergie et des matières premières baissent, et que cela va permettre de répercuter rapidement ces économies sur le consommateur. Mais dans un an ou dans trois ans, ce sera le contraire, le prix des ingrédients remontera, et la hausse frappera le client final plus vite. La flexibilité, ça marche dans les deux sens.