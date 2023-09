ÉDITO - François Lenglet explique pourquoi le vignoble bordelais est en crise

Arrivé en France mercredi 20 septembre, le roi Charles III poursuit sa visite et devrait se rendre vendredi en plein terroir viticole français, à Bordeaux, au château Smith Haut Laffite. Un domaine qui produit des grands vins d’appellation Pessac-Léognan. Le château, propriété de la famille qui avait fondé Go Sport, est en pleine expansion, après une montée en gamme remarquable. Pour se procurer une de bouteille de leur premier vin, il faut compter entre 100 et 200 euros. Mais ce château est l’arbre qui cache la forêt. En réalité, le vignoble de Bordeaux est en crise.

Cette situation est la conséquence d'une mauvaise gestion de leur capital. Le vignoble bordelais a inondé le marché, grâce à une excellente récolte 2022, avec des produits moyens, au lieu de produire moins et mieux. Les prix se sont donc effondrés, avec une baisse de 21% au second semestre de l’année dernière.



Arracher pour stopper la surproduction

Une vaste campagne d’arrachage de vignes, financée par l'État et le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) à démarrer ces jours-ci. Elle consiste à retirer des plans vignes en échange d'une indemnisation pour réduire le potentiel viticole et voir ainsi les prix repartir à la hausse. C'est la seule solution pour lutter contre la surproduction alors que la consommation de vin, elle, ralentit. Plus de mille dossiers ont été déposés pour bénéficier de ce plan, pour une surface qui approche les 10.000 hectares.



Boit-on moins de vin dans le monde ?

En France, depuis 50 ans, la consommation d'alcool diminue toujours régulièrement, à cause des préoccupations de santé. Le vin rouge fait partie des vins les plus touchés par cette déconsommation, sauf en ce qui concerne les grands crus de Bordeaux et de Bourgogne, dont la production est très modeste. Au sein même des boissons alcoolisées, c'est la bière qui marque des points. À l’export, l'incroyable boom chinois s’est calmé sous l'effet du ralentissement économique là-bas.



Selon le quotidien Les Echos, la France est repassée en tête dans le classement mondial des pays producteurs en 2023, avec 45 millions d’hectolitres. Un chiffre toutefois en baisse de 2%. Le titre était précédemment détenu par l’Italie, dont la production chute de 14% cette année à cause des aléas climatiques, en particulier des précipitations trop concentrées au mauvais moment. La France est également la première exportatrice, avec plus de 11 milliards d’euros de ventes à l’étranger. Les vins, champagnes et spiritueux constituent toujours l’un de nos premiers excédents commerciaux et permettent à l’agroalimentaire de ne pas creuser notre solde commercial.

Qu'en est-il du champagne ?

Les dernières années ont été éblouissantes pour les grands comme LVMH mais aussi pour les quelque 300 maisons qui existent toujours et qui ont profité d’une reprise après les confinements. Les ventes sont en pleine santé et les prix sont tout aussi dynamiques. Les ventes dans les bars et night clubs se portent toujours bien mais la consommation domestique, elle, ralentit, rapporte l’agence Bloomberg. Les ventes de la division de LVMH ont chuté de 3% au premier semestre. Le Comité Champagne espère une production de 314 millions de bouteilles cette année, en recul de 3,7% par rapport à 2022.

Les ventes de champagne sont souvent un indicateur prédictif de la conjoncture économique. Certains lisent l’avenir dans le marc de café, les économistes, eux, le lisent dans les bulles d’une coupe de vin pétillant.