ÉDITO - François Lenglet explique pourquoi les employeurs ont de grosses difficultés à augmenter les bas salaires

En cette période d'inflation, le gouvernement exhorte les entreprises à augmenter les bas salaires. Des chiffres troublants témoignent cependant de ce qu’on appelle "la trappe à bas salaires", c’est-à-dire le fait que le système français de charges sociales interdit littéralement les augmentations pour un salarié payé au Smic. Il suffit d’un chiffre pour le comprendre : lorsqu’un employeur veut augmenter de 100 euros nets l'un de ses salariés payé au Smic, il doit débourser 483 euros de plus chaque mois. Autre façon de le dire, le coût du travail payé par l’employeur pour ce salarié augmente de 28%, alors que la rémunération nette, ne progresse que de 6%.

Ces 483 euros de surcoût mensuel se décomposent en plusieurs postes. Le premier, le plus important, est l’augmentation de charges sociales, qui est de 228 euros. Pour une augmentation de 100 euros par mois, l’employeur doit payer 228 euros de charges supplémentaires. C’est énorme et ça s’explique par le fait que les salaires au niveau du Smic sont presque totalement exonérés de charges.



L'employeur paiera davantage de charges sur la totalité du salaire

Mais l’exonération de charges est dégressive à mesure que le salaire s’élève au-dessus du Smic. C'est-à-dire qu'à partir de 100 euros au-dessus du Smic, l’employeur paye davantage de charges sur la totalité du salaire. La facture est donc deux fois et demie supérieure à l’augmentation nette. Le reste du surcoût s'explique par 53 euros d’augmentation de charges et de CSG payées par le salarié. 78 euros proviennent de la diminution de la prime d’activité, ce complément de salaire versé par l’État aux basses rémunérations.

Bien sûr si le salaire augmente, le complément est moindre. Si l’employeur veut donc augmenter le salaire de 100 euros nets réels, il doit compenser. Ajoutez à cela 23 euros d’impôt sur le revenu, puisque c'est le seuil de revenu à partir duquel on est imposé. Vous additionnez les charges employeurs, les charges employés, la compensation de la prime d’activité plus faible, et l’impôt sur le revenu qui apparaît, vous obtenez le chiffre de 483 euros par mois de surcoût pour l'employeur.



Des effets pervers qui se superposent