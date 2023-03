ÉDITO - Pourquoi la hausse des salaires de 4% n'est pas suffisante

Les salaires ont augmenté de 4%, l'an dernier. C'est inédit et, pourtant, ce n'est pas suffisant quand, dans le même temps, l'inflation était de 6% et la hausse des prix alimentaires aux alentours de 15% sur un an. C'est politiquement inutile et économiquement incompréhensible. Quand les salaires ne suivent pas le coût de la vie, le gouvernement est obligé de compenser à grands coups de ristournes sur le prix de l'essence, de bouclier sur le gaz et l'électricité, de plafonnement sur les loyers. Et ça n'empêche pas les Français de se dire que leur pouvoir d'achat s'effrite.

La semaine dernière, Emmanuel Macron a dit que le SMIC avait augmenté plus vite que l'inflation depuis 18 mois. En valeur absolue, c'est vrai. Sur 18 mois, la hausse du SMIC est de quasiment 10% et l'inflation est de 6%. Le SMIC : C'est le thermomètre de l'inflation. Concrètement, il remonte très vite, car l'inflation remonte très vite. Mais c'est à double tranchant, car les grilles de salaires n'arrivent pas à suivre. Aujourd'hui, une convention de branche sur deux démarre avec un salaire sous le SMIC.

Ce qui est illégal. Les salariés sont payés le SMIC, mais ils y restent pendant des années, sans aucune évolution de salaire. C'est la démonstration que les salaires ne jouent plus leur rôle : permettre aux salariés de vivre dignement de leur travail. Et ce n'est pas à l'État et au gouvernement de compenser.



Vers un ralentissement de l'inflation en juin ?

Il faut que les salaires prennent comme référence les prix de l'alimentaire. Actuellement, ce ne sont pas les salaires qui nourrissent l'inflation. La hausse des prix est liée à un rattrapage post-Covid et à une flambée des matières premières avec la guerre en Ukraine. Donc les salaires devraient compenser ces hausses. Pas les chèques ou les ristournes de l'État.

Les entreprises ont quand même fait plus d'efforts que d'habitude. La moyenne habituelle est plutôt entre 1 et 2% d'augmentation. Les entreprises ont accepté des hausses de salaires, car elles manquaient de main-d'œuvre et que les salariés démissionnaient facilement. Mais il faut bien se rendre compte aussi du choc de l'inflation pour les Français. Au cours des dernières années, les salaires augmentaient peu, mais c'était au-dessus du niveau de l'inflation. Donc le pouvoir d'achat s'améliorait.

Selon les prévisions, l'inflation devrait ralentir à partir de juin. Mais ralentir, c'est rester à un niveau historiquement élevé. Un ministre me disait la semaine dernière : on ne gouverne pas sur le ressenti des gens, mais sur la réalité des chiffres. Certes. Mais, en matière d'inflation, les ménages souffrent depuis 18 mois. Ils ont d'abord restreint leurs habitudes, puis pioché un peu dans l'épargne, puis acheté des produits moins chers... ils arrivent aujourd'hui au bout des sacrifices et ne supportent plus le coût de la vie. Et dans ce cas-là, ils en veulent à l'État, malgré ses nombreux coups de pouce, ces derniers mois.

