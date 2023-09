Retraites, salaires, trottinettes... Ce qui change le 1er septembre

Comme lors de chaque début de mois, et encore plus en ce début d'année, de nombreux changements vont intervenir à partir du 1er septembre. Des nouveautés vont entrer en vigueur avec la mise en place de certaines mesures relatives à la réforme des retraites.

Il s'agit de plusieurs décrets publiés au Journal officiels entre le 30 juillet et le 22 août : la suppression de quatre régimes spéciaux (RATP, industries électriques et gazières, clercs et employés de notaires, et Banque de France) ; la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ; la revalorisation des pensions minimales des nouveaux retraités (entre 25 et 100 euros bruts par mois pour les nouveaux retraités à partir du 1er septembre 2023 ; ou encore l'élargissement du dispositif de retraite progressive aux fonctionnaires, aux professionnels libéraux et aux avocats.



Deux mesures principales pour l'éducation

Les enseignants vont avoir droit à une revalorisation de leurs salaires. En effet, pour les professeurs du primaire et du secondaire, ainsi que les personnels de l'éducation, auront des augmentations d'au moins 125 euros par mois, mais également des meilleures opportunités de carrière. Concernant l'enseignement supérieur, la Prime passe à 2.785 euros, soit une hausse de 100 euros nets par mois

Du côté des élèves boursiers, les montants de tous les échelons de bourse sont revalorisés de 37 euros.

Rénovation énergétique

L'accompagnateur Rénov' deviendra obligatoire pour les travaux de rénovation énergétique coûtant plus de 5.000 euros, nécessitant deux gestes ou plus, et demandant plus de 10.000 euros d'aide, via MaPrimeRénov'.

Fin des trottinettes électriques à Paris

Paris va devenir la première capitale européenne à complètement interdire les trottinettes électriques en libre-service, à la fin des contrats des trois exploitants privés à Paris. En avril, les Parisiens avaient voté contre le maintien de ces engins dans les rues de la capitale.

La liste de certains changements au 1er septembre est disponible sur le site gouvernement.fr