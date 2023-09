Cinéma : pourquoi, malgré le succès de "Barbie", la Warner Bros est en difficulté

Warner Bros, l'un des plus gros producteurs d'Hollywood a annoncé hier qu'il ne tiendrait pas ses objectifs financiers. Le constat semble incompréhensible, le groupe vient même d'intégrer dans ses comptes un surplus de 1,7 milliard de dollars supplémentaires grâce au succès du film Barbie.

La grève des scénaristes est en train de ruiner la fin d'année de la Warner au même titre que tous les producteurs d'Hollywood. En langage boursier, on appelle ça un "profit warning". C'est le carton rouge quand on admet à l'avance qu'on n'obtiendra pas les résultats qu'on avait promis. Le groupe a fait savoir que la grève des scénaristes allait lui faire perdre entre 300 et 500 millions de bénéfices d'ici la fin de l'année sur un résultat de plus de 10 milliards. La situation est tellement grave que le PDG organise aujourd'hui une réunion d'information avec les investisseurs pour les rassurer.

À cause de la grève, tous les projets sont gelés depuis quatre mois environ avec un phénomène nouveau : les comédiens aussi se sont mis en grève. On n'avait pas vu ça depuis 1960. Résultat : toutes les promos de films ont été interrompues. Les tournages aussi. La sortie du prochain gros film à succès de Warner Bros, le film Dune 2, a été reportée alors qu'il devait sortir en novembre. La cérémonie des Emmy Awards a aussi été repoussée de quatre mois. Warner Bros Discovery avait fait le pari que la grève s'arrêterait début septembre. Dans ce cas-là, elle aurait sauvé ses résultats annuels. C'est raté.

Les causes de la grève

C'est sans doute la preuve que le cinéma parlant vit une révolution qui va le transformer profondément. Leur première revendication concerne la rémunération. On appelle ça les "droits résiduels". Les scénaristes et les acteurs touchaient encore de l'argent quand une série ou un film était rediffusé. Cela assurait une petite rente. Mais les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime ont fait voler cela en éclat car il s'agit de catalogues et pas d'une diffusion dans un programme. Et c'est sur ces plateformes que la consommation de séries augmente le plus vite.

Le principal souci concerne l'arrivée en force de l'intelligence artificielle dans le cinéma. Et là, ça frappe tout le monde : les scénaristes, les acteurs, les décorateurs, les figurants, les cascadeurs. On l'a vu dans le dernier Indiana Jones, l'IA montre un Harrison Ford de 40 ans grâce à des images et des scènes inédites fabriquées de toutes pièces. Il se bat sur le toit d'un train, il court, il se bat. Des choses qu'Harisson Ford ne peut plus faire, à la différence de son avatar. Autrement dit, on peut fabriquer des f