Grève à Hollywood : la cérémonie des Emmy Awards reportée en janvier

"La 75e cérémonie des Emmy Awards sera diffusée le lundi 15 janvier 2024", a déclaré un porte-parole de la chaîne Fox qui diffuse la cérémonie. Ils devaient initialement se dérouler le 18 septembre et sont reportés à cause du mouvement social inédit depuis 1960 qui a lieu à Hollywood.

Les scénaristes de Hollywood, en grève depuis plus de 100 jours, ont été rejoints en juillet 2023 par les acteurs du syndicat SAG-AFTRA. Plusieurs stars nommées et célébrités américaines invitées n'auraient pas été présentes à la cérémonie en raison de la grève. Le syndicat, qui représente 160.000 professionnels, interdit à ses membres de tourner, mais aussi de promouvoir leurs productions, en ligne ou en personne.

Avec ce report de quatre mois, les deux parties, d'un côté le syndicat des scénaristes (WGA), de l'autre les patrons de studios et de plateformes de streaming, ont davantage de temps pour trouver un accord. Si les discussions sont au point mort, une nouvelle réunion est prévue, vendredi 11 août, pour formellement reprendre les négociations.

Des nominations annoncées début juillet

Le syndicat "revient à la table des négociations", est prêt à "un accord juste" et attend que le patronat "fournisse des réponses" à ses propositions, a insisté le WGA dans un communiqué publié jeudi 10 août. La crise s'est aggravée mi-juillet avec l'entrée en grève des acteurs, qui demandent une meilleure rémunération et un encadrement de l'usage de l'intelligence artificielle (IA) dans l'industrie.



Les grèves à Hollywood ont entraîné l'arrêt des productions cinématographiques et télévisuelles américaines, sauf celles des émissions de télé-réalité et des jeux télévisés. La cérémonie des Emmy Awards a été reportée pour la dernière fois en 2001, à la suite des attentats du 11 septembre. Cette nouvelle date, en janvier, permettra à la cérémonie de se dérouler en pleine saison de remises de prix.

Début juillet, les nominations pour les 75e Emmy Awards avaient été annoncées. La série Succession, chronique noire et grinçante d'une puissante famille qui se déchire pour prendre le contrôle d'un empire médiatique, est arrivée en tête des nominations dans 27 catégories. Elle doit affronter la série post-apocalyptique The Last of Us, avec 24 nominations, et The White Lotus, satire de la vie des plus riches, avec 23 nominations.

