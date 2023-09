SNCF : nos conseils pour payer vos billets de train moins cher

Les prix de la SNCF ont augmenté de 5% en moyenne cette année et les tarifs plafonnés de la carte avantages ont connu une hausse de 10%. Difficile dans ces conditions de faire des économies, mais il reste des conseils à suivre pour ne pas se ruiner en prévoyant ses déplacements en train.

Tout d'abord, il est essentiel d'anticiper. On le répète souvent, mais c'est vrai. Les tarifs les moins chers sont disponibles lors de l'ouverture des ventes à la SNCF. L'ouverture des ventes pour Noël se fera par exemple le 10 octobre prochain au petit matin. Mettez-vous un petit rappel, ça vaut le coup.

Autre conseil, pensez au billet de congé annuel. Vous avez le droit, une fois dans l'année à un billet à -25% pour un voyage aller-retour d'au moins 200 km en tout. Pour en bénéficier, allez sur le site service-public.fr télécharger le formulaire. Vous le faites tamponner par l'employeur et vous pouvez ensuite acheter le billet à tarif réduit. Vérifiez bien sûr si vous y êtes éligible, mais les critères sont très larges.

Des prix moins chers ailleurs

Pensez également à jeter un œil à la concurrence. On a tous le même réflexe : aller sur le site SNCF Connect. Alors que pour un avion, on va plutôt avoir tendance à aller voir sur un comparateur. Avec la concurrence maintenant, il faut aussi penser aux comparateurs. Sur les grandes lignes, il y a désormais 3 acteurs : la SNCF bien sûr mais aussi les Italiens de Trenitalia et les Espagnols de la Renfe et il y a des affaires à faire.

Enfin, petit conseil simple mais redoutable : suivez les compagnies ferroviaires sur les réseaux sociaux. Il y a parfois des promotions flash sur quelques jours annoncées sur le net. Pour le Black Friday, bien souvent la SNCF vend sa carte avantage à moitié prix : 25 euros d'économie. Vous pouvez la faire démarrer à la date de votre choix, dans les 5 mois suivant l'achat..