Rentrée : comment savoir si l'on a droit à une bourse pour son enfant à l'école, au collège ou au lycée ?

Ce lundi 4 septembre sonne la rentrée des classes pour des millions de parents et leurs enfants mais aussi les collégiens, lycéens et une partie des étudiants. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, vos enfants ont peut-être droit à une bourse. Mais comment savoir si l'on est éligible ?

Premier cas de figure, à l'école primaire, c'est simple : il n'y en a pas. Sauf dans certains départements et communes qui fournissent tout de même une aide financière aux parents. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Internet de votre département ou de votre mairie pour vérifier ce qu'il en est.

Pour le collège et le lycée, tout dépend de vos revenus et du nombre d'enfants à charge. Pour le savoir, on va vous demander votre avis d'imposition 2023. Par exemple, vous y avez droit si votre revenu fiscal de référence pour le foyer ne dépasse pas 44.160 euros pour le collège et 46.446 euros pour le lycée. Si c'est le cas, vous avez jusqu'au 19 octobre pour en faire la demande.

Il suffit de vous connecter au portail Scolarité-service. Si vous le faites une fois, et que vous acceptez l’actualisation de vos informations fiscales, le renouvellement de la demande sera automatique, vous n'aurez plus à faire la démarche l'année prochaine.

Il est aussi possible d'être boursier dans un collège ou lycée privé sous contrat. Vous devez donner une procuration au chef d'établissement, pour l'autoriser à percevoir en votre nom, le montant de la bourse.

Quel est le montant de ces aides financères ?

Le niveau de ces aides financières n'est pas le même pour tous les parents. Il y a 3 montants possibles au collège, compris entre 111 et 486 euros par an. Au lycée, il y a 6 échelons, qui varient entre 468 et 993 euros pour l'année scolaire.

Pour les étudiants, il fallait faire la demande au printemps pour recevoir le premier versement maintenant. Mais il n'est pas trop tard pour solliciter un rattrapage. Il suffit d'aller sur le site du Crous. Si votre dossier est accepté, vous recevrez votre bourse avec les montants que vous auriez dû toucher à la rentrée. Si vous n'êtes pas éligibles, et que vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à aller voir l'assistante sociale du Crous, elle vous donnera l'accès aux repas à 1 euro.