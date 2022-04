Nicolas n’est pas prêt d’oublier le 23 février 2021. Ce jour-là, alors qu’il dort paisiblement dans sa maison avec ses trois enfants, il est réveillé en sursaut à 6 heures du matin par un grand bruit. Terrorisé, il tombe nez à nez avec trois gendarmes cagoulés et armés jusqu’aux dents !

Sans dire un mot, les forces de l’ordre inspectent son rez-de-chaussée. Puis, ils font demi-tour en laissant Nicolas en plan devant sa porte d’entrée fracassée en quatre.

En réalité, il vient d'être victime d’une erreur après une inversion de son numéro de rue.

La gendarmerie reconnaît les faits et informe Nicolas de la procédure à suivre pour se faire rembourser les réparations. Ce dernier appelle alors un artisan et signe avec lui un devis pour un montant de 2.827 euros. Il règle 1.200 euros d’acompte pour une nouvelle porte, seulement les mois défilent et l’artisan n’est jamais disponible, il balade Nicolas en repoussant son intervention.



Une porte non sécurisée qui donne sur rue !

"L'artisan a même évoqué plusieurs excuses à Nicolas pour ne pas venir poser la porte, 'ne t'inquiète pas je rappelle mon menuisier', 'les portes sont prêtes mais mon menuisier à un problème de santé', ou encore 'désolé pour le retard mais par contre c’est une belle réalisation qui donnera de la valeur à ta maison' ", raconte Marine Dupont en direct dans "Ça peut vous arriver".



Nicolas se retrouve depuis février 2021 avec une porte non sécurisée qui donne sur la rue. Il craint jour et nuit que des intrus la poussent pour rentrer chez lui. Il attend avec impatience que l’artisan lui envoie son poseur pour installer la porte afin de transmettre la facture au ministère de la justice et se faire rembourser.

