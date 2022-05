Dentiste : la facture est salée, il a payé 1.000 euros de plus sans explication

En avril 2021, Fernand se rend chez son dentiste pour la pose d’un implant dentaire. À la fin de la consultation, il paye 1.000 euros par chèque et la secrétaire lui tend la facture. Il sera ensuite remboursé par sa mutuelle.

Rebelote en mai 2021, après une consultation, la secrétaire lui demande de payer 6.825 euros. Fernand fait un chèque de 3.625 euros et paye 3.000 euros par carte. La secrétaire lui fournit la facture, Fernand rentre chez lui et se rend compte que seule la somme de 5.825 euros est inscrite.

Fernand ne comprend pas et retourne directement chez le dentiste demander des explications. La secrétaire dit qu’elle s’est trompée et sort une facture corrigée de 6.825 euros. Fernand regarde le document et se rend compte que l’implant du mois d’avril, qu'il a déjà réglé, a été ajouté pour justifier ce montant !

Un an que Fernand se fait balader

"Le dentiste a pris trop d'argent et ne rembourse pas Fernand. On a fait une facture de 5.825 euros à Fernand et il a payé 6.825 euros. Il se demande ce qu'il se passe et la secrétaire lui dit qu'il y avait les 1.000 euros de la précédente consultation à régler, alors qu'il avait déjà payé cette somme", explique Charlotte Méritan sur le plateau de Ça peut vous arriver.

Personne ne donne d’explication. En décembre dernier, le dentiste a convoqué Fernand, a sorti des factures, des codes dentaires pour justifier les 1.000 euros en plus sur sa facture. Mais une nouvelle fois, Fernand ne comprend rien. Fatigué de la situation il a décidé de ne plus consulter chez ce dentiste.

