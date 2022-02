Force est de constater que malgré son passage au garage, votre voiture fait toujours un bruit suspect. Le garagiste vous a pourtant assuré qu'il avait résolu le problème et il vous a même facturé en conséquence. Dès lors, Maître Blanche de Granvilliers vous explique comment réagir si vos réparations ont été mal effectuées.

Rappelons les règles qui régissent la responsabilité du garagiste. Comme tout professionnel, le garagiste, en application de l'article 1710 du Code civil, doit procéder à l'entretien ou à la réparation du véhicule conformément aux règles de l'art. À défaut, il engage sa responsabilité.

Point important : le garagiste est tenu de déterminer l'origine de la panne. C'est à lui de faire le bon diagnostic. S'il analyse mal l'origine de la panne et que le véhicule retombe en panne, ce sera à lui de rembourser les réparations inutiles et vous indemniser du préjudice subi. La Cour de cassation rappelle systématiquement que le garagiste est tenu à une obligation de résultat.

